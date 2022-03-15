【新冠口服藥】專家稱病發後及早用藥效果顯著　提醒市民不應因有藥物而不打針

▲ 輝瑞（Pfizer）公司研發的帕克斯洛維德（Paxlovid）。（路透社資料圖片）

港府購入兩種新冠口服藥，分別為由默沙東公司研發的莫納皮拉韋（Molnupiravir），另一款為輝瑞（Pfizer）公司研發的帕克斯洛維德（Paxlovid）。專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（15日）表示，兩款藥物均是越早用藥效果越顯著，最好發病後3日內可用藥。

適合使用兩款藥物的輕症患者，包括有較高危人士，即70歲或以上、有長期病患，及未完成接種新冠疫苗的人士。許樹昌今早在港台節目中強調，使用兩款藥物越早越好，如果發病超過5日，就不要浪費金錢再使用相關藥物。至於用藥後，整體效果如何，許樹昌指出，醫管局上周起才開始使用口服藥，尚未做全面分析，談論整體效果仍言之尚早。

部分醫院已開始為病人用藥，許樹昌說， 威爾斯醫院已有需洗腎的患者使用新冠口服藥，醫護在其確診後立即用藥，效果良好；惟同院有入院一段時間的病人，在病房中確診，由於病情已蘊釀一段時間，用藥後仍有惡化，最終要用瑞德西韋治療。 許樹昌又說，目前藥物不能周圍派，相信私家診所不能協助派藥；相關組別的市民可到指定診所求診，做法較安全，患者亦可清楚向有治療新冠病人經的醫生交待自己病況。

許樹昌又分析，目前本港疫情仍在高位橫行，相信部分快速測試呈陽性的患者亦沒有呈報，因此疫情橫行多久有待觀察，認為推出口服藥及推高疫苗接種率等因素下，或有助疫情受控。

▲ 中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（經濟日報資料圖片）

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人、港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅於同一節目中表示，瑪麗醫院已用使用莫納皮拉韋（Molnupiravir）兩星期，有逾300名病人服藥，大部分人甚少有惡化情況。他相信，口服藥物對長期病患及長者很有幫助，令他們病情不會惡化，可大大減低對公營醫療系統負擔，對疫情防控都很重要。

孔繁毅強調，雖目前推出口服藥物，但指出市民不應因有藥物而不接種疫苗，因疫苗有助長遠防控疫情，如可做齊口服藥及疫苗接種工作，相信有助減少死亡個案。

另外，對於有希望用藥的病人指，未能預約到指定門診看病，孔繁毅認為，隨着指定診所數目增加，加上部分私家醫院提供新冠門診服務，相信情況會有改善，病人亦會更容易取得藥物。

▲ 港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅。

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記者：黃悅晴