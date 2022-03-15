【生命鬥士】患心臟病小鐵漢重生後首個生日　爸媽賀兒5歲：最大難關已跨過

▲ 患先天性心臟病小鐵漢5歲生日了，生日快樂！

本港男童小鐵漢患有先天性心臟病，甫出生就歷3次開腔手術，並換過機械心瓣和植入心臟起搏器，總共捱過6次手術，是生命小鬥士！昨日（14日），小鐵漢迎來5歲生日，是重生後首個生日，爸媽感恩兒子已跨過最大難關，祝願他健康快樂成長。

患有先天性心臟病小鐵漢（Kansas）經歷重重難關，在去年9月底完成第6次、亦是最後一次大手術，成功「打終極大佬」，如今一直健康成長。昨日（14日），小鐵漢爸媽都在網上發帖，分享兒子5歲生日，小鐵漢媽媽在facebook專頁分享了生日照片及小鐵漢BB時的相。

▲ 小鐵漢5歲喇！（圖片：小鐵漢媽媽FB）

小鐵漢留家度5歲生日

在第五波疫情下，小鐵漢留家度5歲生日，媽媽表示下次再去迪士尼補祝，當天在家叫外賣食生日大餐。從照片所見，小鐵漢穿上象徵他的Ironman衣服，生日佈置用上多個動漫人物汽球，Ironman之外，也有蜘蛛俠、比卡超等等，開心地打卡。媽媽問他生日有甚麼願望，小鐵漢回說「結婚」，認真人細鬼大！

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其實，爸媽很期待兒子5歲生日這天來臨，從小鐵漢經歷多次難關至今，感受至深。媽媽有感︰

牽著小手學走路、學講爸爸媽媽，眼前的他，不知不覺是個小男孩，喜歡做滑稽表情，古怪事，「老積」說喜歡哪個女孩子，把這個家帶來很多笑聲，沖淡了過去的眼淚和不快樂。

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重生後首個生日意義大

小鐵漢爸爸亦在facebook群組「大埔TAI PO」轉載了太太的帖文，分享所感，坦言過去幾年兒子的生日，身為爸爸的他其實心情很矛盾，兒子4歲及之前仍未做終極手術，即未換上新心臟起搏器及重建單心室循環系統，很多擔憂。

因為仲有一次大手術未做，幾時做唔知，捱唔捱得過都唔知⋯⋯所以以前每次都當係最後一次咁慶祝。

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今年是小鐵漢重生過的首個生日，爸爸感到很特別，「最大嘅難關都已經跨過咗喇，以後唔使再擔心下年有冇生日喇」，希望兒子年年有今日，歲歲有今朝，同時感激關心小鐵漢的網民一直的祝福。小鐵漢媽媽也祝賀兒子能繼續健康快樂成長。

儘管未來有甚麼困難，我們也一起笑著面對！

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責任編輯︰王明芳