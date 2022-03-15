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【潮物速報】無印良品「平民版Dior Book Tote」　每個$15自己DIY變手作個人版

休閒消費 15:30 2022/03/15

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自無印良品推出的黃麻手挽袋推出後，不少人為袋身DIY，創作自己的版本。

近日本地疫情嚴重，大家都比較少上街，但只要星期六日出門，都不難發現不少女士，甚至男生都會手持一個A3尺寸的麻質布袋，這個被稱為「平民版Dior Book Tote」的袋子，原來是無印良品（MUJI）的出品，售價只須$30﹗難怪每間店舖不停補貨，成為每間無印良品這兩個月放在收銀部不遠處的招牌貨。

黃麻手挽袋有3個尺寸。（攝影：何偉雄）

Dior Book Tote袋身圖案繁複，較大的尺寸盛惠$27,500一個，無印良品的黃麻手挽袋，筆者相信靈感極有可能來自這個接近3萬元的袋子，但售價卻是$30，當然，我們絕對不能將兩者比較，前者全用人手編織而成，而後者則無色無相，但放在一起卻相映成趣。

說到今次爆賣的無印良品黃麻手挽袋，由印度製造，袋身採用柔韌的黃麻素材編織而成，黃麻這一種植物有著良好的天然特性，就是能夠短時間內成長和收割，所以減少對環境造成的影響，而且編織成的產品有著極高的耐用性，直接可以說得上是環保物料。

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是次無印良品推出的黃麻手挽袋合共3個尺寸，包括A6、A4和A3，售價由來$15至$30，今時今日驚見這個價位，難怪一推出，在日本、中港台三地都火快爆賣。

而因為袋身形狀與Dior Book Tote仿如兩生花，坊間就有不少人將拿上顏色筆，將它來個DIY改頭換面一番，有人將它模仿Dior Book Tote的圖案，有人則發揮自己的「小宇宙」創意，加上花卉圖案，造出一個只此一家的版本。但無論如何，環保袋是當今王道，這一個更是這陣子的必入項目。

記者：何偉雄

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