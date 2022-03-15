【方艙醫院】染疫公公婆婆方艙醫院無依靠　入境處職員建議增「愛心貼紙」重點照顧

▲ 青衣方艙醫院內，有不少市民孤苦無助。

疫情之下，弱勢人士最應受到關愛。有被借調到青衣「方艙醫院」的入境處職員在社交平台上分享，指見到營內有許多弱勢市民無依無靠，其中包括連打熱線和使用whatsapp都不會的公公婆婆，也有長者誤以為自己不可離開營內的房間。有媽媽則要孤身一人照顧手抱嬰兒和另一名剛學會走路的幼童，該職員感嘆，「有幾徬徨無助，真係可想言之。」

新建的青衣方艙醫院，內部衛生以及接受隔離市民的生活狀況備受關注。一名自稱於營內負責前線工作的入境處職員，向Facebook專頁「公務員secrets」投稿。他指，

作為借調咗去方艙隔離營幾日嘅入境處小薯，眼見有好多市民喺入面真係無依無靠。七老八十阿公阿婆，你叫佢打hotline send Whatsapp，邊度會識？根本連張入營需知都唔識睇，自己識行出嚟求救都仲好，有啲以為自己唔可以出房，真係死咗隨時都冇人知。

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此外，有媽媽在隔離營內亦是孤苦無助，該職員慨嘆:「有啲就一個阿媽帶住兩個細路，一個手抱一個啱啱識行，個BB唔舒服係咁喊，有幾徬徨無助，真係可想言之。」

該職員又表示，「其實好想出聲提議，可唔可以喺現有嘅分工之外，加派一team 人，主動去關心下呢啲弱勢嘅營友」；並建議將「愛心貼紙」貼在需要特別關顧的營友房門上，「飯嗰陣時問候一句、安排一條優先熱線比佢哋。如果可以人手許可嘅，甚至加派一Team人主動去敲門，關心吓呢啲弱勢營友。」

就此TOPick向保安局查詢，至截稿前未獲回覆。

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責任編輯：王明芳