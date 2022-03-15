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【家族榮耀】與展鴻遊艇親熱被發現　Big Boss甄芯誤殺啟禮找親弟幫忙埋屍

娛樂 13:08 2022/03/15

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《家族榮耀》

在TVB熱播劇集《家族榮耀》踏入結局篇，擔演Big Boss甄芯的楊茜堯由頭奸到尾，不惜利用展鴻（張智霖飾）的感情聯手搞冧馬氏，劇情愈戰愈激烈。

昨晚《家族榮耀》（3月14日）劇情講到甄芯與迪羅斯合作，融資被取消，耀堂（羅子溢飾）認為有人暗中對付馬氏。

甄芯得悉洛儀媽媽與世宏（于洋飾）的關係，認為洛儀（李彩華飾）背後也有陰謀。洛儀發現甄芯與迪羅斯會面，便約展鴻到馬家對質，惟發現世宏精神狀況出問題。

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而今晚（3月15日）播映的《家族榮耀》第27集，甄芯為剷除洛儀刻意讓愛歡（陳曼娜飾）知道洛儀母親是賈桂蓮，洛儀不被愛歡接受，成功令洛儀離開馬家。

因世宏患腦退化，Chelsea（梁靖琪飾）為父親擬好授權書，並把父患病一事告訴耀堂，後來更得知甄芯暗中換掉世宏的藥，令雙方更為誓不兩立。

甄芯誤殺啟禮

何啟禮（艾威飾）向公司申請放長假，乘機暗中調查甄芯和展鴻，繼而發現兩人到遊艇幽會，發展不倫戀。啟禮拍下二人親熱的罪證，期間發現甄芯與展鴻密謀對付馬家。

啟禮與甄芯爭執期間，啟禮不慎跌倒頭撞硬物身亡，甄芯驚慌下即找親弟甄誠（朱鑑然飾）幫忙處理屍體。

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【家族榮耀】表舅父何啟禮為女復仇奸到貼地　現實艾威重情義為前妻醫病耗盡積蓄

為姊承認誤殺

明晚（3月16日）播出的《家族榮耀》，甄誠處理掉啟禮的屍體活在惶恐之中，更因遺下手鏈的飾物被警方拘捕，他為保護姐姐承認誤殺。

迪羅斯要求耀堂以馬氏股份作為巨額融資的抵押品，耀堂無奈答應。此時，由迪羅斯、展鴻和甄芯組成的新財團向馬氏提出全面收購，利益當前，董事們蠢蠢欲動。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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