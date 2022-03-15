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【消委會】機電署呼籲市民停用「Daewoo」牌一款電烤爐　供應商回收並更換產品

社會 12:14 2022/03/15

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機電工程署呼籲市民停用「Daewoo」牌一款型號為SG-2717C、外殼為藍色的電烤爐。（政府新聞處）

消委會測試市面上11款電燒烤爐，發現當中7款使用時有燙傷或觸電的風險，當中最嚴重的是「大宇Daewoo」樣本，其模擬在溫度調節器失靈及非正常情況操作下，使用時出現冒煙著火，潛在火警風險。詳情即看：【下一頁】

​機電工程署呼籲市民停用該品牌一款型號為SG-2717C、外殼為藍色的電烤爐，如果購買受影響批次產品，可聯絡香港供應商暢宇數碼有限公司安排更換。機電署指，已就測試結果聯絡供應商作出跟進，由於該型號電烤爐在保護裝置失靈、及非正常使用的情況下有機會構成火警危險，供應商決定回收並更換有關產品。

受影響的電烤爐批次於2021年6月至9月期間在香港發售。市民如已購買上述電烤爐，可致電供應商熱線3793 4069（服務時間為星期一至五上午10時至下午6時），以確認所購買的電烤爐型號是否受影響的批次並安排更換。

暢宇數碼有限公司已在其網站公布有關產品的回收詳情，按此瀏覽。

該款電烤爐底部的產品標示。（政府新聞處）

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責任編輯：黃悅晴

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