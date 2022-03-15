【澳門疫情】市政署指再有自港運澳奶製品包裝膠捆膜驗出新冠病毒　無流入市面

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澳門市政署今日（15日）表示，昨日深夜在一批來自香港的奶製品外包裝膠捆膜樣本上，檢出新型冠狀病毒核酸呈陽性，對涉事產品進行封存並全數銷毀，沒有流入市面，已把接觸者資料交衛生部門作調查跟進。

署方指，昨晚於7A碼頭進行食品入口檢驗檢疫時，在其中一板來自香港的奶類產品外包裝膠捆膜進行新型冠狀病毒核酸檢測，結果呈陽性。市政署按照應急預案啟動跟進處理措施，即時封存涉事的產品並全部做銷毀處理，對同一集裝箱內的其他產品作外包裝取樣檢測，並對周邊環境進行徹底消毒。

市政署指，呼籲居民及商號加強對外地進口食品外包裝的清潔消毒，在接觸過超市等地方售賣的入口貨物後要勤洗手，共同做好外防輸入防疫措施。

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責任編輯：余思嵐