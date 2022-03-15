【消委會】誤用處方類固醇噴鼻劑嚴重可致青光眼　消委會籲使用前應經醫生診斷

▲ 誤用處方類固醇噴鼻劑嚴重可致青光眼，消委會籲使用前應經醫生診斷。（消委會提供）

誤用「鼻敏感」噴劑或越用越鼻塞，甚至有嚴重副作用。消委會購入20款噴劑，當中6款屬處方藥物「皮質類固醇噴鼻劑」，沒有醫生處方下可輕易在藥房購入；7款含血管收縮劑成分，連續使用超過1周可致血壓上升，高血壓、心臟病、糖尿病患者和長者均不宜使用；而前列腺肥大的男士使用後或令輸尿管收窄，也不宜使用。

該會建議消費者使用前應經醫生診斷，並在購買時需徵詢藥劑師意見，勿擅自購買使用，以免因誤用而可能引致其他健康風險；同時敦促商戶，非法售賣處方藥物或監督售賣藥物屬違法，切勿以身試法。

是次收集的噴鼻劑樣本共有20款，分別為皮質類固醇噴鼻劑、 血管收縮劑噴鼻劑，以及鹽水噴鼻劑，售價由每瓶$40至$180。

6款須醫生處方 誤用可致眼疾、妨礙兒童發育

過敏性鼻炎深深困擾港人，患者吸入或接觸到致敏原後，會引發流鼻涕或鼻水倒流、鼻塞、鼻痕癢、 打噴嚏等鼻敏感徵狀。不少舒緩鼻敏感或鼻塞的噴劑都含有藥物成分，部分更屬於處方藥物。然而消委會發現，6款須經醫生處方的「皮質類固醇噴鼻劑」，包括印度「鼻舒達鼻噴劑」、英國「鼻眼適」等，可輕易在藥房購買。

誤用相關噴鼻劑，可引致鼻內刺痛、乾燥、流鼻血、喉嚨乾燥等，長期使用更有機會引致眼壓上升，甚至青光眼等嚴重副作用，因此用藥治療期間宜定期接受眼科檢查。而較舊式產品的皮質類固醇劑量較高，長期使用有機會妨礙兒童發育，家長宜留意子女用藥期間的發育狀況，不要胡亂自行購買及施用於兒童鼻敏感患者。

此外，若需同時服用其他藥物要小心，抗真菌藥和抗生素紅霉素等當中的CYP3A4抑制劑，與皮質類固醇噴鼻劑可產生相互作用而影響藥效。患者在使用噴鼻劑前應讓專業醫護人員知道其正在服用的其他藥物的資料，以便評估可能出現的相互作用。

6款含血管收縮劑 使用過密或愈噴愈鼻塞

血管收縮劑（vasoconstrictor）常見於噴鼻劑，優點能快速通鼻塞。短期3天舒緩鼻塞徵狀便應停止，最長也不應超過1星期，否則鼻內的血管便有機會出現反應性擴張，患者通常需要繼續施用血管收縮劑以期再獲得通鼻塞效果，結果愈噴愈頻密，更有機會愈噴愈鼻塞。是次收集的樣本中，有6款包括瑞士安鼻靈「通鼻塞定量噴劑」、通鼻靈「鼻藥水」，提及連續用藥的期限或警告字句，患者應特別留意。

長期病患使用含血管收縮劑 致血壓加劇

由於血管收縮劑能令血壓上升，因此患有高血壓、心臟病、糖尿病和長者並不宜使用血管收縮劑。7款收集到的血管收縮劑噴鼻劑樣本中，當中5款包括加拿大鼻福靈「通鼻噴霧」、瑞士安鼻靈「通鼻塞定量」等，有提及相關的警示，患者宜留意。另日本「鼻寧」建議長期病患者使用前諮詢醫生意見，惟沒有明確提及高血壓或心臟病等病症。

是次調查中，消委會成功購得共6款標示為「處方藥物」及另1款標示為「監督售賣藥物」的樣本，相關資料已交予衞生署跟進。署方指藥物辦公室會根據消委會提供的情報及資料作出跟進及調查。如發現任何違規行為，會依法處理。管理局亦會就藥房的任何定罪個案及/或不當行為考慮展開紀律研訊。

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記者：陳麗娜