【血氧儀】染疫家庭可獲派血氧儀 專家提醒gel甲塗指甲油或影響準確度

▲ 曾祈殷提醒市民使用血氧儀時要避免gel甲或塗指甲油，否則影響準確度

早前特首林鄭月娥指全港暫有30多萬人仍家居隔離或檢疫，於是宣布由3月14日起，抗疫物資包會加入止痛退燒等藥物，確診家庭亦將獲血氧儀，供家庭成員檢查心律和血氧量。有專家提醒使用血氧儀注意事項，並提醒女士的gel甲及塗抹指甲油或影響準確度。

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Omicron可致微小血管堵塞及缺氧

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷指出，由於Omicron有可能導致病患微小血管出現堵塞情況，患者有機會在無症狀下發生缺氧。美國醫學界將這個現象稱為「快樂缺氧」（happy hypoxics）或「無聲缺氧」（silent hypoxia）。如患者突然用力呼吸、肌肉緊繃、說話不連貫、神智不清現象，就要儘快求醫，否則有可能出現急性呼吸衰竭，危及生命。

女士使用前血氧儀前應卸除Gel甲、指甲油

為避免確診者在家隔離時出現缺氧情況而不自知，曾祈殷提醒市民使用抗疫包中的血氧儀，應每隔4小時量度一次。又再特別提醒女士們使用血氧儀前必須注意，應先移除gel甲，亦不應塗有指甲油；否則將影響數值準確度。使用時，雙手應處於和暖狀態，並停留血氧儀上約10至15秒。

本港急症科醫生接受TOPick訪問時拆解了血氧計相關5大Q&A。

1. 血氧含量如何反映身體狀況？一般人血氧含量為多少？

血氧含量反映血液中的血紅素含氧氣比例。一般值是95%至100%，成人和小孩相同。

2. 血氧含量低於多少屬不正常？

馮顯達指，一般人低過95%可能不正常，但應注意個別人和平時數值相差多少（如有平時數據），以及其他因素，包括手指是否因天氣而冰冷、是否有長期嚴重貧血、有否塗指甲油、儀器指甲接觸不良等。

至於感染新冠肺炎病毒的病人，血氧含量一般若低過92%，就有相當機會短時間內病徵惡化致氣促和敗血症。

3.近日疫情嚴重，有沒有必要自行購買血氧計？

他表示，如確診者或其家人懂得操作和理解，特別是家中有長者或兒童確診，可考慮購買。

4.哪裡可購買血氧計？

一般可在醫療器材公司購買。

5.使用時有何注意事項？

他建議待度數穩定才閱讀，冬天時手指不要過冷，不要塗指甲油，要有良好接觸。

如度數正常兼病徵穩定，每天使用二至三次，否則需加密次數並準備隨時從速求醫。

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責任編輯：羅嘉欣