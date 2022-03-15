【飛虎3壯志英雄】吳卓羲與蔡思貝一吻定情 　黃宗澤陳瀅被讚充滿CP感

《飛虎3 壯志英雄》昨晚（3月14日）播出第16集，劇情以感情線為主。小魚余曉欣（蔡思貝飾）做完腦部手術 6個月後終於醒來，高子樂（吳卓羲飾）即時趕到醫院見她。回復記憶的小魚感激高 子樂對她不離不棄，並終對高子樂敞開心扉。

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小魚子樂一吻定情

原來小魚因父母離異關係對愛情欠缺信心，所以一直將子樂拒諸門外，但最終仍難敵子樂滿滿的誠意，小魚對子樂坦言:「直到你出現，咬住我唔放，對我死纏爛打，一直以嚟我話你唔成熟係真嘅，但我都有用呢樣做擋箭牌。」

子樂聞言則捉着小魚的手真情告白:「其實我第一次見你已經認定係你，我應承過自己以後都會照顧你。我高子樂可以發誓，我會一生一世去照顧你，呢個係我對你嘅承諾，講到做到。」

最終兩人一吻定情，場面感人，網友亦大為感動兼留言:「小魚終於接受咗子樂，好感人呀!」、「呢一吻來得太遲」、「吳卓羲好癡情，有幾多男人做到吖?」

可惜好景不常，今晚（3月15日）播出的第17集，小魚因腦出血要做緊急手術，最終搶救不治，未能趕及見 最愛最後一面的子樂遂抱着小魚痛哭。吳卓羲搣甩衝動本色，鐵漢柔情都有落淚時，吳卓羲多場爆喊戲均演繹得非常虐心。

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黃宗澤陳瀅被讚有CP感

另一邊廂，張嘉軒（黃宗澤飾）與何家寶（陳瀅飾）感情則大躍進。事緣嘉軒、家寶跟蹤金智海（羅孝勇飾），過程中家寶被弄傷雙眼，期間嘉軒悉心照料家寶，兩人關係因而 逐漸拉近、暗生情愫。

黃宗澤與陳瀅劇中的親密互動更成為亮點，其中一幕黃宗澤背着陳瀅通街走的場口，及帶陳瀅看跌打時借手臂給她咬着忍痛的一幕，二人均演繹得甚為甜蜜，甚有CP感。

網民亦大讚二人合襯:「陳瀅好可愛」、「Sweet到糖尿」、「愈睇愈襯」、「黃宗澤、陳瀅呢一對好睇順眼、最合襯，令人睇得好投入。」而在劇中一直表現 硬朗的陳瀅，突如其來的小鳥依人Mode亦甚為入屋，更獲大讚有「反差萌」。

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