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【航班熔斷】陳明憙滯留加國未能返港　投稿解悶獲《紐約時報》刊登

娛樂 12:45 2022/03/15

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歌手陳明憙早前滯留加拿大未能返港。

歌手陳明憙（Jocelyn）早前趁加拿大探親，但因疫情急速變化，令她一度滯留當地。Jocelyn爭分奪秒投身寫作行列，更向當地報刊《紐約時報》投稿而被選中刊登，成為第一個華人歌手亮相該專欄。

Jocelyn對於文章被選中感驚喜，揚言向進軍「文壇」跨了一大步：「上次又是探親而滯留，因此考了音頻治療師牌照，今次諗住要向寫文章出發，當中都加插了音頻治療『吸引力法則』，所以就寫了篇關於我同嫲嫲食榴槤詩向她致敬，第一次投稿就會被選中刊登，證明音頻治療的理論真是有用。」

因為疫情影響航班班次，Jocelyn不得不「另覓出路」返港：「因為我要返香港錄歌，所以呢一刻我已經在新加坡轉機返香港，再要隔離才可以開工。前後差不多半個月時間，不過我唔怕悶，因為有空間令我可以靜下來，寫歌時又可計劃工作。」

Jocelyn欲向作家身份邁進。

陳明憙以前沒諗過出書，今次文章被選中刊登實在難得，或考慮向公司提出將音樂、文字結合：「反正要隔離，不如寫Proposal給公司，因為文字、音樂都可以舒緩情緒，將音頻治療結合文字，可能更有功效。有啲Fans說病了確診，希望在治療、隔離期間唔好太驚，我會Send音頻治療音樂給他們，希望可平靜渡過難關。」

最新影片：Anson Lo專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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