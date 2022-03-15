【新冠口服藥】首批輝瑞口服藥帕克斯洛維德昨抵港　當局將為合適病人處方

▲ 首批新冠口服藥帕克斯洛維德昨抵港。（政府新聞處）

港府引入兩款口服新冠藥物，當中默沙東藥廠生產的口服藥已於臨床應用，首批輝瑞藥廠的口服藥帕克斯洛維德（Paxlovid）昨日亦抵港，並於今日（15日）送往醫管局使用。其他批次的帕克斯洛維德將於未來數月陸續到港，以應付香港市民的需要。

港府指，新冠口服抗病毒藥物是特區政府治療新冠確診病人的主力，除了昨日運抵香港的帕克斯洛維德外，醫管局早前已經引入另一款治療新冠病人的口服抗病毒藥物莫納皮拉韋（Molnupiravir）。

醫管局會按臨床指引及病人情況為公立醫院住院病人及指定診所的合適新冠病人處方這兩款新冠口服抗病毒藥物。醫管局社區老人評估小組亦會透過外展及遙距診症的醫療及護理服務，支援安老院舍的確診病人，由醫生按臨床指引及病人情況處方新冠口服抗病毒藥物。

同時，由於私家醫院正透過不同形式為新冠病人提供醫療支援，醫管局會按既定機制向私家醫院借出有關口服藥物以治療新冠病人，進一步強化相關的治療。

政府表示，已根據專家意見透過醫管局採購合適數量的新冠口服抗病毒藥物，並會繼續購入及儲備相關藥物。

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記者：黃穎津