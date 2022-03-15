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【私院支援】浸會醫院新冠診所今起啟用　確診者須憑申報個案編號網上預約

社會 12:57 2022/03/15

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浸會醫院新冠確診病人診所今日開始服務。（資料圖片）

本港第五波疫情確診者遠超公營醫療負荷，浸會醫院新冠確診病人診所今日（15日）開始服務，為輕症確診病人提供服務。求診人士要先在衞生防護中心的網上系統呈報個案，憑申報個案編號在網上預約，最快明日（16日）可以求醫。

確診輕症人士按此進行預約。

浸會醫院新冠確診病人診所接受輕症病人求診，如發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水之人士，周一至周五、早上9時至下午1時提供服務。患者可透過網上預約未來5天的門診時間。診金為200元，再加上7日藥物費用300元，只接受電子付款。如果患者症狀嚴重，或被轉介至公立醫院治療。成功預約者稍後會收到SMS訊息，須於求診時出示由衞生防護中心發出的確認短訊。

浸會醫院又說，已用上9成以上的隔離病房，治療新冠病患確診者；現時門診部如常服務所有求診人士，如有求診者經檢測後為確診新冠病患者，會隨即為其提供藥物及基本治療，並通知患者有關跟進安排。 

求診人士要先在衞生防護中心的網上系統呈報個案，憑申報個案編號在網上預約。（網站截圖）

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記者：黃悅晴

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