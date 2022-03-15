【重返校園】不介意做繼父娶王丹妮 羅孝勇苦讀1年獲澳洲名校取錄讀脊醫

▲ 羅孝勇和王丹妮一齊進步。

現年33歲的羅孝勇（Sheldon）2010年參加《超級巨聲2》獲得季軍入行，Sheldon入行後工作量不算多，他決定重拾書包，到澳洲再讀大學，更挑戰醫科，目標是5年後成為脊醫！

羅孝勇在社交網上載一張獲Murdoch University取錄的截圖，羅孝勇透露自己是自學一年才考入該大學，他更勉勵自己：



正式開學喇！ 定立了新目標，五年後要成為脊醫！上年努力自學爭取到呢個機會再次重新讀大學，我覺得人生當中都會有不同機會去學習同進步，抱住呢個信念， 只要肯努力，永遠唔會太遲！

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羅孝勇本身在西澳大學（University of Western Australia），簡稱UWA，經濟系畢業，UWA成立於1911年，是澳洲著名高等學府，位於珀斯，同時也是西澳第一所大學，不過羅孝勇畢業後沒有從事與學科相關的工作，反而回港參加《超級巨聲2》。

而今次羅孝勇入讀的Murdoch University同樣是澳洲著名大學，位於珀斯，該校提供獸醫與脊醫學士學位課程，一向深受香港留學生及家長歡迎。

視繼女如己出

羅孝勇與模特兒太太王丹妮（Louise）結婚兩年，王丹妮日前憑電影《梅艷芳》獲提名第40屆香港電影金像獎「最佳女主角」及「最佳新演員」，太太在事業上有大突破，而羅孝勇都力爭上游，向脊醫之路進發，王丹妮婚前與前男友育有一女，作為單親媽媽的她，獨力撫養女兒，及後遇上羅孝勇，對方視繼女如己出，而繼女都會叫羅孝勇做爸爸，兩父女不時上載一起遊玩的照片到社交網，感情相當要好。

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責任編輯:陳麗薇