【抗疫支援】民政總署將增設熱線中心　料增加熱線5.5倍至最高550條

▲ 民政總署將增設熱線中心，料增加熱線5.5倍至最高550條。（資料圖片）

民政總署表示，已從社會福利署全面接手並即時開展居家支援物資派遞服務，為因尚待入院或入社區隔離設施人士而要留在家中，但未能自行安排所需的基本日常用品和食物，提供上門派遞服務。

署方指，正計劃再進一步增加和加強1833 019「居安抗疫」熱線服務，包括設立第4個熱線中心，優化接線功能及增加熱線至最高550條，即是總共增加5.5倍。

在上月初推出的1833 019「居安抗疫」24小時熱線已經由100條增加近3倍至目前280條，熱線中心亦由原來的2個增至現時3個，每天有540位主要來自民政總署和康樂及文化事務署的同事負責，分三班24小時運作，每日處理超過10,000宗求助個案。

民政事務局呼籲，「居家抗疫人士」及其家人應盡量透過親戚、朋友安排或透過互聯網／電話訂購日常用品和食物，讓民政總署的居家支援物資派遞服務能更好地為真正有需要的人士提供適切和快速的抗疫支援。

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記者：黃穎津