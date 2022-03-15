【第五波疫情】萬梓良拍片直擊深圳檢測情況　做核酸測試激動大叫：加油！

▲ 萬梓良現時長居深圳。

內地新冠肺炎疫情反覆，廣東省深圳市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部星期日（3月13日）宣布，在全市範圍內展開3輪全員核酸檢測，除保障市民生活和城市基本運行的公共服務類企業與保障香港供應企業外，所有企業一律居家辦公，暫停生產經營活動。

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深圳社區封閉的防疫措施如同「封城」，而現年64歲的萬梓良近年長居內地，目前正居住在深圳的他，在昨日（3月14日）在社交平台拍片分享當地封城情況。

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直擊深圳做檢測情況

有網民亦在網上分享了一段萬梓良在做全民檢測的短片，片中見他身在做檢測的地方，全程非常興奮，期間更拉低口罩拍片直擊市民做檢測的情況，更不識高呼為深圳打氣，他說：「今天是3月14號，接受第18天的24小時有效核酸檢測，深圳要加油，我們自己加油就是為了深圳加油！」

隨後，他便接受醫護人員為他進行核酸測試，不過他的手一直沒有放下手機，相信他想留下檢測記錄。而他採樣後並沒有戴好口罩便再自拍，並高呼激動大叫：「深圳加油！加油！加油！加油！」