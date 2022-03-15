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【棄屍驚魂】石澳大浪灣村垃圾桶懷疑有棄屍　報警後發現為金髮人型膠公仔

休閒消費 13:57 2022/03/15

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有人發現人形木仍伊以為是棄屍，結果為人形公仔。

棄屍驚魂！石澳大浪灣村昨日（14日)早上8時有人發現垃圾桶內，有黑色垃圾膠袋套著人形物體，如同木乃伊，懷疑有人棄屍於垃圾桶內，立即報警求助，怎料，該「屍體」為人型膠公仔，引起一眾圍觀人士大笑。

有人發現垃圾桶內有「棄屍」，結果為人形膠公仔。（圖片來源：影片截圖）

有網民於Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」上載一條短片，短片中可見警察封鎖了現場，兩名身穿保護衣的人員及一名警察在打開垃圾桶內的黑色袋，結果發現內藏一個金髮娃娃模特兒公仔，身穿白色連身短裙，穿着紅色波鞋。

在場圍觀人士初時都感到驚訝，怎料，發現黑色袋藏的是「人型公仔」，大家不禁大笑，虛驚一場。經警方調查後，認為物主只是包好垃圾棄置，誤會一場，案件列誤會處理。

    點擊圖片放大
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帖文一出，立即引起大批網民留言，「夜晚經過一定嚇死」、「好恐怖」，亦有人搞笑回應「可能換新歡了」、「換新歡唔要舊愛？」、「矽膠公仔應該貴嘢嚟」，不過有網民會擔心「狼來了」，怕有不法之徒會乘機犯法。

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責任編輯︰王明芳

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