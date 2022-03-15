【紓緩風癩】壓力大常吃辛辣油膩食物易出風癩　中醫推介清熱湯水茶療教5招止痕【附食譜】

▲ 風癩發作，中醫推介清熱湯水茶療止痕。

壓力大、吃辛辣油膩食物，吹一吹風，就會出風癩？痕癢難當怎麼辦？註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook專頁發文，講解風癩症狀，哪類人較易出風癩、要戒吃的食物、止痕外洗方法及湯水茶療。

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風癩症狀

中醫稱風癩為「癮疹」，是一種急性皮膚病，西醫稱為「蕁麻蕁」。發作時皮膚會出現一團團鮮紅色或淡紅色的疹，時隱時現，非常痕癢。患者很多時會在被風吹後起疹，所以稱為「風癩」。

「風癩」正正有風的特性：到處游走，來去無蹤，出現得非常突然，但又會於數小時內消失，不留痕跡，不過有可能反覆發作。

6類人易出風癩

吹風後出風癩？梁醫師表示，風吹也許是導火線，中醫理論認為風癩是因飲食、情志、久病體虛及天氣誘發，內外夾攻下形成。易出風癩人士包括：

先天氣血較虛弱

經常熬夜晚睡

嗜食辛辣燥熱、肥甘厚膩食物

嗜酒

缺乏運動

生活壓力大

9種食物易致風癩發作

梁醫師指，中醫理論中有「發物」一說，發物是指能引致舊患復發，加重新病的食物。容易出風癩人士要避開以下9種發物：

蝦、蟹、鰻魚，貝類海產、鵝、雞蛋、茄子、竹筍、菇類

這些動風發物有升發、散氣、發風作用，易動風生陽，容易透發或加重皮膚瘡瘍腫毒症狀。皮膚敏感、濕疹或風癩發作期患者尤其不宜食用。

5個止痕方法

梁醫師列出以下5種方法，有助紓緩痕癢症狀，其中包括一種中藥外洗方：

1.冷敷：減低皮膚溫度

2.拍打：輕輕拍打風團位置

3.搽藥膏：塗抹有薄荷成分的藥膏

4.做適量運動：有助加速身體排汗

5. 中藥外洗方：

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2款止痕湯水茶療

【蟬蛻白鮮皮薄荷茶】

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【竹蔗馬蹄粟米鬚湯】

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內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

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責任編輯：黃泳欣