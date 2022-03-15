【打爆雪櫃】中招朋友苦候15天快測仍陽性　藍海寧：誤判購備1周糧食就足夠

▲ 疫情下，儲糧不是一件簡單易事，要思考、要計算、要技巧。

一位危機感十足的朋友在多年前，已習慣在家中儲備兩至三個月的糧食和飲用水。

「香港沒地震又沒打仗，有必要儲糧嗎？」有朋友取笑他。

「想像不到的災難有可能隨時發生，未雨綢繆，才能自救救人。」

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最近因家有確診者，我才開始學習儲糧。儲糧不是一件簡單易事，要思考、要計算、要技巧，否則便傷財又混亂。

首先，我以為確診者大概六至七天左右，便會「化陽為陰」，所以購備一星期的糧食便足夠，這個想法實在太幼稚太無知了。有中招朋友足足苦候十五天，快速測試仍然呈現陽性，八天至十二天才全陰者亦大有人在。不要輕看那三幾天的分別，我的經驗是糧食的消耗速度較想像快得多。除非確診者與家人下定決心，藉隔離機會節食瘦身，否則你會發現即使已經盡力以食物「打爆」雪櫃，很快便會斷米斷糧。

「你可以叫外賣呀！」

疫情下，許多外賣員已不會把食物直接送到住戶門口，只在大廈大堂交收，但我們足不能出戶。

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某薄餅店可以把食物速遞到家，沒料到我家附近的幾間分店都關門了。

「請朋友或家人幫忙買點甚麼，總可以吧？」可以，我也曾厚着臉皮請一位好友送來一些蔬菜。但街市和超市人頭湧湧，屬於高危地方，我也不好意思要他人冒感染的風險給我去買東西。

疫情期間，宜儲備三周的糧食和日用品。除冷藏食物，耐放食物如南瓜、紅蘿蔔、白蘿蔔、番茄、洋葱、薯仔和鮮淮山，乾貨如腰果、木耳、香菇、粉絲和雜豆，營養高又易配搭。還有，凡物預備雙份，例如探熱器，因確診者和家人分開獨處，無法共用許多物品。

全文刊登《經濟日報》，原題是：「打爆雪櫃」

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撰文 : 藍海寧