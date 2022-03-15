【雙喜臨門】吳浩康小登科娶郭思琳　受太太影響變「新Deep」：依家變得謙卑咗

▲ 吳浩康與郭思琳奉子成婚。

吳浩康（Deep）與郭思琳（Margiela）日前宣布結婚，在今日（3月15日）下午正式註冊，而新娘子郭思琳已懷孕3個月，可說雙喜臨門。但因為疫情影響物流，因此一對新人要在山邊執樹枝為婚禮禮堂做佈置。

Deep表示婚禮前兩晚已經緊張到睡不着，向來眼淺的他更在綵排時已哭出來：「自己朝早起身去睇set up，企喺度諗要講啲乜嘢？有邊個會嚟？要多謝邊一位？瞓唔到，兩日都5點幾、6點就醒咗，所以都幾攰同幾緊張。朝早自己演練嘅時候已經喊咗。」

【雙喜臨門】吳浩康奉子成婚 低調入紙娶「格鬥女神」郭思琳

▲ 二人在郊外舉行婚禮。

愛的宣言

Deep又大讚老婆郭思琳性格及孝心：「我鍾意我太太係一個好率直、好簡單嘅人，有乜就講乜，同佢相處唔使估，係好嚮往同佢相處。佢唔止對父母好上心、好愛錫，對其他屋企人都好關心好照顧，好欣賞佢對家庭呢個態度。」

問到給太太多少分？Deep笑言剛學會新婚的第一課：「嘩！畀太太幾多分都唔夠喎，唔可以亂咁畀分，呢個係我啱啱新婚學識嘅事，所以太太一定係超過滿分㗎啦。」

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性格改變

榮升為新婚人夫，Deep坦言心態要再重新調整自己，很多事情需要重新學習。

他說：「無論係相處、對事件嘅睇法、價值觀都唔同咗，所以依家變得謙卑咗。過往當大家溝通有問題嘅時候，會覺得，『喂！你唔明白我。』、『我係啱嘅。』、『我識呢件事，你應該要聽我講。』依家會調番轉，『可能有啲嘢我唔知呢。』、『可能我未識呢。』、『可能我唔了解呢。』我都需要重新去學過，希望可以幫到個關係。」

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