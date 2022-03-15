【新冠口服藥】默沙東口服藥或影響精子　建議男病人完成療程3個月內勿「搞出人命」

▲ 默沙東口服藥或影響精子，建議男病人完成療程3個月內勿「搞出人命」。

醫管局購入兩款新冠口服藥，包括由默沙東研發的莫納皮拉韋（Molnupiravir），另一款則為輝瑞的帕克斯洛維德（Paxlovid）。港大微生物學系系主任杜啟泓今日(15日)提到兩種新口服藥另有副作用，包括輝瑞口服藥或影響味覺，默沙東則影響基因等。

港大微生物學系系主任杜啟泓今日接受港台《醫生與你》訪問時，解釋兩款新冠口服藥均屬安全，受感染病人服藥後可有效減少死亡及住院重症機會。

兩名政府專家顧問許樹昌及孔繁毅昨日亦闡釋兩藥適用人士及禁忌，當中輝瑞口服藥可用於12歲以上病人。詳情請見【下一頁】

杜啟泓今早再進一步說明，服用兩藥後或現副作用：

默沙東口服藥：肚瀉、頭暈、頭痛，亦有機會出現敏感反應

輝瑞口服藥：有機會影響味覺，進食時甜酸苦辣的味覺會受影響，並與其他藥物出現相互作用，包括較普遍的尿酸痛風藥，不宜與之一同處方，醫生用藥時需留意

杜啟泓強調，用藥副作用為時短暫，僅為服藥期間出現，不過服用默沙東口服藥的男性病人需留意，由於默沙東口服藥物其中一個問題是影響基因，不單影響胎兒成長，亦或影響精子：

建議男士食藥後3個月內，不要令女士懷孕，有機會影響BB。

根據美國食品藥品監督管理局(FDA)資料顯示，有關男性服用默沙東口服藥後會否影響精子的研究，尚未完成全面評估，縱然認為有關風險很低，惟仍建議染疫男性服用該藥最後一劑後，至少三個月內進行性行為期間，須採取可靠的避孕方法。而有關的研究仍然繼續。

另外，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（15日）表示，兩款藥物均是越早用藥效果越顯著，最好發病後3日內可用藥。詳情請見【下一頁】

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責任編輯：陳正怡