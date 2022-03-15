【私營龕位】安放權費用懸殊最多差12倍　「龍山寺」單人位叫價最高達249萬

▲ 「龍山寺」單人龕位價格差近12倍最高索價249萬，消委會籲了解財政能力才購買。（黃建輝攝）

香港寸金尺土，私營龕位售價高昂，消委會調查本港多間持牌私營龕場的服務與收費，發現龕場間的安放權費用懸殊，同一龕場不同檔次的單人龕位的費用可相差近12倍，最昂貴的雙人位費用更接近520萬元。消費者購入龕位後，除可能需要繳付各種手續費、律師費、管理費或行政費外，亦需留意加名或改名等改動，隨時需額外繳付過萬元手續費。

消委會職員去年11月至12月期間，致電7間持牌私營龕場，並以顧客身分到訪其中5間龕場，查詢有關龕位的收費、安放權，以及其他規定限制等資料，包括「思親公園 」、「善緣」、「東華義莊 」、「 龍山寺 」 和 「羅漢寺普同塔 」。除 「東華義莊」以劃一租金每年5,000元出租龕位安放權外，其餘4間均以一筆過付款方式出租或出售安放權， 然而其收費不斐，價格間的差異亦大。

「龍山寺」單人龕位價格差近12倍 最高索價249萬

單人位或雙人位的收費，普遍介乎約20萬至60萬元，但當中「龍山寺」龕場的單人位的最低和最高費用，可由近20萬至大約249萬元，相差近12倍；而同一龕場的雙人位安放權費用最高更接近520萬元，較調查中雙人龕位費用最低的龕場「思親公園」的20萬，相差達25倍。儘管7間龕場於簽約後都設有14天冷靜期，如顧客於冷靜期內取消合約可退款，但一般只限於未使用的龕位。

消費者購買龕位如有機會更改受供奉者名字要十分留神，因為全部龕場都要求顧客在簽約時需提供龕位用者名字，其後一旦需更改或增加使用者的名字，會遇到相關限制或收費。有4間私營龕場是不容許顧客在簽約後更換名字，另外3間雖容許改名，但須收取行政費或手續費，只有1間表明手續費為6,000元，其餘兩間儘管容許更改，但沒有清楚說明會否收費或其金額。

至於有提供雙人位的2間龕場，如顧客在簽約時未能提供第二名龕位用者的資料，其後加名亦須額外收費，當中1間更訂明於3年內加名須付行政費1萬元，其後每3年更加1萬元。

消委會提醒，消費者購買或租用龕位前，應向有關龕場查詢清楚合約內容，包括簽約及付款安排、冷靜期的計算方法、及萬一龕場在將來不獲續牌或被撤銷牌照的安排等，如有需要可向龕場索取合約樣本作參考。並消費者應向龕場瞭解清楚收費明細，包括是否一次性收費及包含哪些服務，並須確保需要支付的所有款項已在合約內清楚訂明。另外，消費者應考慮購買長期安放權，需預先繳付整筆或大部分款項可能涉及的財政風險。

即使有意將先人骨灰送往收費相對較低的境外安放，消費者亦要留意不同地方的法規及上位手續，作決定前必須清楚了解合約內容及收費細節。消委會強調，購買骨灰龕位不但涉及一筆過大額費用，而骨灰安放期可長達25年以上，期間有任何變動，例如龕位要轉名或轉售，均面對不同的條件和限制，未必能如願以償，故購買前必須深思熟慮和及早籌劃。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」

立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜