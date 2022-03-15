【新型口罩】日本研究用鴕鳥抗體研發新型口罩 偵測到新冠病毒即發光

▲ 日本研究鴕鳥抗體研發新型口罩，偵測到新冠病毒即發光。

新冠疫情至今已困擾全球2年多的時間，口罩亦成為人人生活上必不可少的物品。近來變種病毒Omicron肆虐，其傳播力極高，很多市民因配戴口罩時不貼臉變相增加感染風險，就算受到感染亦不自知，直至出現病徵才進行檢測發現確診，變相令患者在潛伏期時可能感染更多人。

最新影片：

不過在未來可能會有一款新型口罩有助及早發現新冠確診者。日本京都府立大學團隊正研發一款能偵測新冠病毒的口罩，校長塚本康浩的團隊表示，口罩只要接觸到病毒，受污染區域就會在紫外線下發光。

口罩能發光的秘密，在於口罩上加入了鴕鳥抗體。團隊在去年2月進行實驗，為雌鴕鳥注射滅活病毒後，成功從鳥蛋中提取了大量應對新冠病毒的抗體。由於鴕鳥可產生數種不同抗體或蛋白質，幫助自身對外部感染源免疫。因此，團隊認為這些抗體可用於製作口罩；透過紫外線照射，抗體就會讓附著新冠病毒之處發光，從而反映出是否有病毒依附在口罩上。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

今年內有望推出發光口罩

團隊再不斷進行實驗，讓32名新冠病毒感染者分別在7-10日內配戴此款新型口罩8小時，實驗證明所有確診者的口罩在期間都有發光。甚至研發者塚本康浩親自佩戴此口罩時也出現發光，再經過檢測後確診為陽性。證明口罩確實能驗證得準確。此外，實驗還證明隨著實驗日數遞減，確診者的病毒量也在減少，發光的情況明顯變弱；而沒有被感染的人配戴口罩則不會出現發光情況。

研究團隊在此基礎上希望再進行一次針對逾百人的測試，如成果顯著，有望政府會在今年內批准此口罩推出市面。團隊相信，在口罩發售並普及後將會成為對抗疫情的絕好幫手，能更快地分辨民眾是否確診及在何處被感染。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣