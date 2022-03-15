【精英運動員】3港將獲港大優先取錄　涉美網澳網大滿貫得主黃澤林及滑雪新星翁厚全

▲ 3名港將包括美網及澳網兩項青少年大滿貫冠軍黃澤林（圖）獲港大「頂尖運動員入學計劃」取錄。（港大提供）

本港大學近年加強支援運動員入學，香港大學今日（15日）宣布，通過「頂尖運動員入學計劃」首輪取錄3位香港新晉及現役運動員，包括在美網與澳網連奪兩項青少年大滿貫冠軍的黃澤林，以及在2021年49er及49erFX亞洲錦標賽勇奪銀牌的帆船運動員Russell Williams Aylsworth，雙雙獲港大工商管理學學士課程取錄，首位獲參賽資格代表香港出戰2022北京冬奧會高山滑雪的翁厚全，亦將入讀港大理學士。

▼ 點擊圖片放大 +2

即將入讀港大工商管理學學士的黃澤林（Coleman）自5歲起接觸網球，至今已12年，他分別在2021年美國青少年網球公開賽及2022年澳洲青少年網球公開賽取得男子雙打冠軍。他指港大歷史悠久，

我由細到大嘅目標都係望住港大奮鬥同讀書，我非常之期待去同佢地上堂、生活。

「作為一個全職網球運動員，我經常要到外國參與錦標賽，很高興港大這個計劃能讓我彈性安排上學時間，放心到海外比賽。」黃澤林表示，明白到兼顧學業和運動不是易事，「但有父母和家人、教練、隊友的鼓勵，推動我闖進未知的未來。」而他的「終極目標」是代表香港在奧運網球場上取得首面金牌，為港人爭光。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

現年17歲的翁厚全（Adrian）生於香港，年幼時移居英國，上月剛代表香港出戰2022北京冬奧，是香港代表隊中最年輕成員，也是首位獲得參賽資格的香港運動員。15年滑雪生涯帶給他成功感的同時，也讓他對氣候變化、海洋生態、運動科學等理科範疇產生興趣，入讀理學士能讓他繼續滑雪，也能繼續他對科學知識的追求，「港大理學院的YouTube頻道上有不少有關海洋環境的有趣短片，讓我印象深刻。我希望有一日我也可以參與當中的研究。」他未來計劃總結在北京冬奧的經驗後，繼續滑雪訓練，為2026米蘭-科爾蒂納丹佩佐冬奧做好準備。

獲港大工商管理學院錄取的Russell Williams Aylsworth曾在2021年穆薩納公開錦標賽及非洲區奧運資格賽49人型賽事中勇奪銀牌，「帆船這運動，讓我學會了紀律、堅韌、因時制宜及團隊合作。」他相信，從帆船運動所學將有助他在學海上繼續航行，闖出另一片天地，未來希望在投入大學生活的同時，也可以跟同學分享自身作為運動員的經驗，並朝2024年巴黎奧運邁進。

港大首輪接獲30申請 連同次輪申請預計取錄5人

港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅表示，港大是全港首間推出「頂尖運動員入學計劃」的大學，早於1月公布相關安排，校方主要考慮申請人的運動表現，將來對香港、國家及國際上的運動貢獻，以及其面試表現。校方並無設特定學額，預計首年可取錄約5人，首輪接獲30人申請，除網球、帆船及劍擊等熱門項目，較少人參加的馬術及武術項目運動員亦有報名，覆蓋面廣泛；校方期待在4月底截止的第2輪遴選收到更多申請。

透過港大「頂尖運動員入學計劃」入學的運動員，每人可獲40萬元獎學金，包括學費減免、生活及住宿獎學金、國際交流獎學金等，港大亦會向其提供個別學業輔導、彈性上學安排及體格訓練等支援，讓他們能夠兼顧運動和學業雙軌發展。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮琪雅