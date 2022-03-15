【提早暑假】教大為SEN學生提供線上情緒支援服務　教簡單居家運動

▲ 團隊會教SEN學童居家運動。（教大提供）

疫情爆發打亂學童日常生活，亦容易產生負面情緒。香港教育大學有學者舉辦「網上百子櫃」活動，為有特殊教育需要（SEN）的中小學生提供一對一線上支援服務，了解SEN學童的身心狀況，已有超過100個SEN學童及家庭受惠。另外，教大招募超過40名學生，為小學提供逾網上暑期課堂。

教大健康與體育學系高級講師陳靖逸於2月時染上新冠肺炎，一度感徬徨無助，其後在家人安排下接受遙距中醫診症。陳靖逸向來關心SEN學童的發展，受有關經驗啟發，他籌備出「網上百子櫃」，參考中醫的「望、聞、問、切」方式，為SEN的中小學生提供一對一線上支援服務。

活動於2月底至4月30日舉行，每星期一次會面報名的SEN學童，每節30分鐘。陳靖逸及其學生會以「望、聞、問、動（運動）」方式，了解學童的身心狀況，並與他們分享疫情資訊，及教授居家運動、正念活動貼士等。

陳靖逸指，一對一的面談可助更深入了解各SEN家庭在疫下面對的困境，並提供適當的支援，如遇上嚴重情緒困擾的個案，亦可及時轉介跟進。

全港學校3月起提早放暑假，為支援學生、家長及學校應對突如其來的悠長假期，教大學生事務處舉辦「教大@HOT義工：3月童你放暑假」，招募超過40名學生擔任小導師，為大埔及北區共20間小學，提供逾30節網上暑期課堂，內容涵蓋功課輔導、伴讀、攝影修圖、魔術及摺紙手工藝等，預計將惠及超過1,000名學童及家長。

▲ 網上百子櫃活動。（教大提供）

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記者：黃悅晴