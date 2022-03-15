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【內地支援】內地醫療隊日內開始治療亞博館病人　醫療系統、藥物名單等已設中文介面

社會 14:17 2022/03/15

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內地援港醫療隊昨日經深圳灣口岸到港。（政府新聞處圖片）

今波疫情累計確診已衝破70萬宗，超出公營醫療負荷，中央派出內地醫療人員來港協助醫管局治療確診者，本周共375人來港協助抗疫，昨晚首批包括36名醫生和39名護士合共75人抵港；醫管局表示，內地醫療隊今早開始在亞洲國際博覽館社區治療設施了解及熟習環境，將於日內正式開展治療病人的工作。

醫管局今早派出專人協助醫療隊，包括向醫療隊講解社區治療設施收治病人的程序、臨床系統應用、處方藥物、急救、醫療程序及其他運作安排等。

為配合醫療隊開展工作，社區治療設施的醫療系統、藥物名單及工作流程等，已加入中文介面，供有需要的醫療隊成員使用。

醫管局亦會派出專人為醫療隊提供協助，確保醫療隊成員在治療病人過程時，可透過合適的系統進行不同的醫療程序或取得所需的臨床資訊，在有需要時亦會協助與病人溝通。

內地援港醫療隊成員會以醫管局名譽僱員身分在社區治療設施提供協助，會與醫管局醫護人員共同為病人提供治療。

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記者：鄧凱文

 

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