【口罩小姐】季軍得著多學懂堅持+自律　「細細粒」馮寶欣：真心真誠自然被欣賞

▲ ViuTV即將舉行《尾二一屆口罩小姐選舉》，《最後一屆口罩小姐選舉》的季軍得主「細細粒」馮寶欣跟大家分享經歷。

ViuTV日前宣布舉辦選美真人騷《尾二一屆口罩小姐選舉》，由ERROR四子梁業（肥仔）、何啟華（Dee）、郭嘉駿（193）及吳保錡擔任主持。

去年舉辦的《最後一屆口罩小姐選舉》分別由「浩南」鄭伊琪、「阿姨」徐蒨寧及「細細粒」馮寶欣奪得冠、亞及季軍，寶欣跟TOPick分享參選經歷和感受，並自覺成長了很多。

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去年，寶欣參加了《最後一屆口罩小姐選舉》，她從中獲得了很多得著：「獲得了做綜藝節目及真人騷的機會，一直很想試下拍攝，覺得很好玩。」

她續指：「能練習到很多急才和反應，過程中亦不斷增值自己，發現更大的可能性，毅力也好了，例如：練習跳繩的才藝表演學懂了堅持，最後階段Keep Fit學懂了自律。總括來說講，個人成長方面進步了很多。」

此外，寶欣覺得：「沒有失去的事，《口罩小姐》是一個很特別的經驗。」

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像發一場夢

問到如何入圍和晉級，作為季軍的寶欣說：「要有心參加，好好預備自己，例如：心態、才能、外表，心態決定境界，真心真誠去做一件事，其他人會感受到，自然就會欣賞你。」

她認為最難忘是決賽當天：「當初報名時沒想過有這麼正式的總決賽，有跳舞、Catwalk、泳裝、才藝，真的很Surprise，可以一嘗在電視機選美的機會，最後還獲得獎項，好像發了場夢一樣！」

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發展個人品牌

選美結束後，寶欣多了很多工作機會：「現在亦有在Viu做節目主持，由於疫症關係不用出國工作，在香港努力學習，例如：戲劇、打鼓、自由潛水，把握時間好好增值自己，為將來工作做準備！」

她又預告：「下個月會與NFT交易平台合作，推出個人NFT，接觸各個界別的觀眾群。」

演藝事業外，寶欣去年尾創立了個人寵物零食品牌：「推廣純天然健康寵物零食，希望接觸更多不同範疇，試下更多的可能性。」

記者：梁樂欣