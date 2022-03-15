【抗疫支援】恒大學生視像探訪院舍長者　手製生命故事冊記錄長者回憶

▲ 恒大學生視像探訪院舍長者。（恒大提供）

第五波新冠疫情來勢洶洶，全港多間院舍亦受牽連。香港恒生大學生死教育計劃的學生以視像形式探訪院舍長者，為他們製作生命故事冊，回憶往事。

「恒大生命號」生死教育計劃下一班學生出席生死教育講座分享及訓練後，早前透過視像探訪耆康會何善衡夫人敬老院的長者。其中一名參與活動的學生蘇穎彤，正就讀供應鏈管理工商管理課程一年級，她和組員探訪一位70多歲老伯伯，並為其製作圖文並茂的故事冊，記錄伯伯的回憶及感受。

老伯伯透露在疫情下，好像空等着光陰流逝。他的自我認同感不高，常覺孤獨。最初，老伯伯總是對自己的過去輕描淡寫。在我們好奇追問下，他才打開話閘子，說起當年當巴士司機時，與乘客的趣事，又分享跟友人到泳棚海灣暢泳、與妻子由相識相知到子孫滿堂的樂事

蘇穎彤覺得，許多長者面對疫情及海量的抗疫資訊，都會感到憂慮無助，認為大家宜多關心長者的健康及心靈需要，包括多些陪伴慰問，協助他們使用智能科技，及提供簡單易明的抗疫資訊等。

恒大表示，鼓勵學生關心社區之餘，亦十分注重學生身心靈的健康，學生事務處設立個案主任制度，向有需要的住宿書書院宿生提供一對一的全天候支援，另亦發放「心理健康自測問卷」供全校學生自願填寫，以了解及跟進學生在疫情期間、期考後及臨近大考之間的情緒健康狀況。

▲ 學生製作圖文並茂的故事冊，記錄伯伯的回憶及感受。（恒大提供）

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責任編輯：黃悅晴