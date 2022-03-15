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【鼓吹播毒】警方拘捕2男涉違防疫例　涉煽惑確診者播毒及染疫後外出用膳

社會 16:05 2022/03/15

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警方昨日再拘捕多2名男子。（資料圖片）

第五波疫情嚴峻，繼上周警方拘捕3名男子涉嫌鼓吹染疫人士四處播毒後，警方昨日（14日）再拘捕多2名男子，以「煽惑他人違反《預防及控制疾病規例》」、「煽惑他人意圖造成身體嚴重傷害」，及「違反《預防及控制疾病規例》」等罪名。

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司譚威信表示，警方發現今年2月有人在網上社交平台鼓吹確診市民外出播毒，又有自稱確診者公然違反隔離規定，外出到食肆用膳，罔顧他人安全及公共衛生，在昨日分別在葵涌及天水圍拘捕2名分別22及31歲男子。

其中22歲男子被指在今年2月，在網上討論平台鼓吹染疫人士去播毒，警方調查又發現，該名22歲男子去年7月亦曾在網上鼓吹他人使用暴力傷害警務人員；另一名31歲男子則在明知確診的情況下，仍然外出到食肆。2人獲准保釋候查。

警方強烈譴責相關行為極為自私又不負責任，增加病毒傳播風險，強調會嚴正執法，而網上巡邏行動會繼續，不排除有更多人被捕。

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記者：蘇文軒

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