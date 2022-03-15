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【黃Viu劇集】肖戰＋楊紫成最強CP聯手騷演技　網民期待：不用等到來生了

娛樂 15:44 2022/03/15

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《餘生，請多指教》

肖戰、楊紫所主演的劇集《餘生，請多指教》將於今晚（3月15日）開播，黃Viu煲劇平台將同步播出。 

《餘生，請多指教》改編自柏林石匠同名小說，講述即將大四畢業的林之校（楊紫飾）在畢業前夕面對父親患癌住院，令她不得已放棄外地知名企業的工作機會，男朋友更在此時提出分手。

正當林之校對於愛情和未來生活的美好想像破滅之際，父親的醫生顧魏（肖戰飾）卻走進了她的生活。

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肖戰憑《慶餘年》爆紅

《餘生，請多指教》原定2021年夏天開播，昨日終於官宣首播日期，消息還𣊬即衝上熱搜、帖文觀看次數突破6.5億次，更有觀眾笑言「苦等有回報」、「不用等到來生了」，可見肖戰和楊紫兩大紅人的叫座力！

現年三十歲的肖戰年前憑《慶餘年》、《陳情令》等劇集爆紅，一躍成為內地「頂流男星」，日本媒體更自創「肖戰效應」一詞，向當地民眾介紹他的演藝作品和商業貢獻。

據一個咖啡品牌透露，過去曾斥資五千萬邀請肖戰為產品代言兩年，結果在官宣當日，網上旗艦店便創下六千萬業績、不到半個月更直達一億。

此外，網傳肖戰代言的瑞士名錶，在短短三日間銷售額超過6億元人民幣，就連品牌CEO也在官方社交平台直說「不可思議」！由此可見，去年手握25個代言的肖戰除了帶貨力驚人，更深受觀眾和粉絲愛戴，劇集收視自然有保證。

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「男神收割機」楊紫

畢業於北京電影學院的楊紫，近年不但以精湛演技征服粉絲，更先後奪得華鼎獎和金鷹獎的最佳女演員。

人稱「霸屏女王」的她，歷年合作多位男神人馬包括霍建華、鄧倫、李現、井柏然，為她帶來「男神收割機」的稱號。

今次首度合作肖戰，也令新劇開播前便被睇高一線，「餘生CP」的合作被內地網友稱為「最強聯手」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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