【復出主持】Ash形象插水復出不被接受　現身《Chill Club》談初戀：心肝仔卜卜跳

鍾卓穎（Ash）去年「暪婚」參加《全民造星IV》，接著又爆出她在平安夜背夫與歌手MC（張天賦）逛超市，最終與台灣丈夫阿龍離婚收場。形象一度跌落谷底的Ash沉寂一輪之後，日前獲ViuTV安排擔任音樂節目《Chill Club》的客席主持談初戀，似乎想試水溫作全面復出，但卻不被網民及觀眾接受。

Ash去年參加《全民造星IV》時以「白衣天使」的形象示人，雖然參賽期間被爆出隱暪已婚一事，但對她的形象並無大影響，ViuTV更在她被淘汰後與其簽約，成為公司旗下藝人。

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▲ （instagram圖片）

去年底Ash被爆出與曾經合作拍MV的歌手MC在平安夜一同逛超市，接連爆出她與台灣老公阿龍結束僅一年的短暫婚姻。Ash的黑歷史一連串地爆出，形象直插谷底，而她亦只好暫時隱退幕前。

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經歷「雪藏」後的Ash，於剛過去的周日現身ViuTV的音樂節目《Chill Club》並擔任客席主持為觀眾推介新歌，期間被問到過去哪一段戀情令她至今想起仍會會心微笑，她直指：「梗係初戀啦！因為夠簡單又直接，諗起個心肝仔都會卜卜咁跳。」

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對於形象受損的Ash復出，網民表現不太受落，有網民更指Ash曾任職護士，建議她在第五波疫情的非常時期，理應復出醫護界幫忙。

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