【抗疫支援】內地港人團體捐115箱連花清瘟膠囊　透過全港抗疫義工同盟派發

▲ 中國香港（地區）商會和10省市香港商會捐贈物資予全港抗疫義工同盟。（記者會直播截圖）

第五波疫情持續，中國香港（地區）商會和10省市香港商會，今日代表50萬內地港人向全港抗疫義工同盟「線上醫療諮詢服務」平台捐贈115箱連花清瘟膠囊2萬支檢測試劑等抗疫物資。

「線上醫療諮詢服務」行動總統籌、香港福建社團聯會副主席丁良輝指，「線上醫療諮詢服務」為全港抗疫義工同盟於3月7日發起的八大抗疫動之一，透過中醫問診、心理諮詢及提供講座等形式，為市民提供線上醫療諮詢服務，有效緩解市民焦慮的情緒。

他續指，截至目前，22個線上醫療諮詢服務平台已經為1萬多名市民提供線上醫療諮詢服務及講座。日後聯盟將開展更多樣化的線上醫療，希望社會各界繼續關心線上醫療諮詢服務，進一步結合社會各界的醫療資源，為香港抗疫工作貢獻力量。

中國香港（地區）商會會長蕭惠君致辭時表示，香港疫情牽動內地港人團體的心。中國香港（地區）商會和各省市香港商會十分關心本港疫情。在第五波疫情起初，商會已連同會員積極採購緊急的救援物資贈送予需要的人，金額超過2,000萬，當中包括藥物、N95口罩、快速檢測包、防護衣物等。

蕭惠君說，為解決港人病患就醫的困難，中國香港（地區）商會和10省市香港商會再次募集連花清瘟膠囊1.7萬盒、快速檢測包4萬份、N95口罩2.4萬個，捐贈予全港抗疫義工同盟及其他團體，總金額超過200萬港元；並透過線上醫療服務行動，送給香港有需要人士。

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記者：陳葆琳