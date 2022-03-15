【居家抗疫】消委會檢測11款電烤爐　專家：家中打邊爐烤肉可釋出致癌物質【附4招減少污染物建議】

▲ 專家指出，在家中打邊爐及烤肉的過程中，或可釋出致癌物質。

疫情下人人留家抗疫，不少人會在家中打邊爐或BBQ烤肉，連帶電燒烤爐亦大行其道。最近消委會就測試了市面上11款電燒烤爐，發現當中7款使用時有燙傷或觸電的風險，呼籲消費者使用時須注意安全。有研究報告曾指出，在室內用明火燒烤或打邊爐會釋放更多有害空氣物質，持續吸入或會增加患上肺癌及血癌風險。

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香港理工大學土木及環境工程學系副系主任李順誠曾發表一項研究指，在室內燒烤肉類或打邊爐，會釋放更多有害空氣物質，如一氧化碳、PM2.5等。其中室內燒烤肉類所產生的懸浮粒子2.5比室內打邊爐高出約10倍，可導致肺癌、血癌或影響精子健康等：

明火高溫烹調食物時會產生大量污染物，如通風做得不好或會大量吸入污染物，增加患癌風險。

他表示，食物在燃燒過程中所產生的有害物質會產生神經毒，會影響嬰兒幼童神經發展，或導致發展遲緩；另懸浮粒子吸入肺部後會停留於此，如致癌物會在肺部慢慢長大，會增加患肺癌的風險。

若要減少吸入污染物，他表示烹調方法及溫度為主要因素。市面上有不少獨立的火鍋或燒烤自助工具等，讓市民在出不足戶下可以享用美食。李順誠卻不建議市民使用點燃固體酒精作加熱食物的火鍋或燒烤套裝，因高溫燃燒煮食時會釋出較多的有害物質。

▲ 市面上有多款電燒烤爐可選購。（陳國峰攝）

他建議，市民可利用電磁爐加熱食物代替明火煮食，因電磁爐較易控制熱度，鍋內的食油或食物的油脂不會輕易超過煙點導致冒煙，繼而釋出大量有害物質於空氣中：

這些套裝始終是有火爐，（固體酒精）是很便宜的，但對空氣污染或人體就不太好，我並不建議用。這些還是在室外露營等用會較好，室內就不好了。

點擊睇4款經消委會測試的安全電燒烤爐：

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現時有不少家庭是開放式廚房，煮食時較易將油煙吹散至家中每個角落，對人體較有直接影響。以下是４招減少污染物建議：

室內打邊爐或燒烤時要開門窗、廁所抽氣扇及廚房抽油煙機，抽走廢氣

開放式廚房煮食時，應打開窗戶及抽油煙機至煮食後30分鐘

獨立式廚房煮食時應關門，打開窗戶及抽油煙機

利用電磁爐代替明火煮食

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責任編輯：羅嘉欣