【第五波疫情】本港新增27,765宗感染個案　15,809宗屬快測呈報【不斷更新】

▲ 本港新增27,765宗感染個案，15,809宗屬快測呈報。

第五波疫情嚴峻，確診數字持續破萬，多區圍封強檢共發現逾千宗確診。【詳情即看：下一頁】公營醫療系統不勝負荷，13間私家醫院宣布再撥1,000張病床，接收醫管局轉介病人。【詳情即看：下一頁】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（15日）下午召開疫情記者會，講解最新疫情。本港今增27,765宗個案，其中11,956宗經核酸檢測確診，餘下15,809宗經快測陽性呈報平台呈報。

【17:50】

歐家榮表示，圍封強檢效果理想，已找出超過1.5宗陽性個案，單由3月10日至今，圍封強檢也共為約3.8萬人檢測，揪出約3000個案，政府會盡量安排患者到社區隔離設施。

【17:00】

劉家獻表示，內地援港醫護團隊均為精英，會以名譽僱員身分為病人提供治療，局方會結合內地及本港專家的意見為病人提供最好治療，又指名譽僱員身分等同於醫管局醫護，因此若團隊出現問題，醫管局會承擔最終責任。【詳情即看：下一頁】

【16:50】

劉家獻宣布，隔離護理觀察系統將於今晚6點啟用，支援在社區的確診病人。【詳情即看：下一頁】

【16:45】

昨再多228人染疫後離世，其中2人已打3針疫苗。【詳情即看：下一頁】

【16:35】

再多6件院舍出現個案，另本波疫情累計死亡個案達4,355宗，年齡介乎11個月至112歲。【詳情即看：下一頁】

【16:30】

本港今新增11,956宗核酸檢測確診個案，有2,005宗由醫院管理局確診；有2,137宗由公共衛生化驗處確診；其餘7,814由私人化驗所或者其他化驗所確診，當中只有4宗是輸入性個案，其餘為本地個案。

在基因分析方面，於衞生防護中心化驗的2,137宗個案中，沒有L452R的個案，418個樣本為omicron，其餘未知。

另過去24小時，新冠病毒快速抗原測試呈報平台共接獲收到15,809宗完成呈報並已核實資料，已發隔離令等。

【TOPick診症室】疫下家中「困獸鬥」易傷感情 心理學家教4招減低家人衝突

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃小冰