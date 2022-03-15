【飛虎3壯志英雄劇透】第17集劇情預告　杜文彬向許森透露當年實驗室主管失蹤

▲ 《飛虎3壯志英雄》

《飛虎3壯志英雄》由苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、張兆輝、馬德鐘、陳豪、郭晉安、梁競徽、蕭正楠、姚子羚、陳瀅、蔡思貝等主演，第16集講到阿寶受傷後，軒悉心照料寶，此次受傷把軒、寶二人的距離拉近，兩人心中暗生情愫。

第17集（15/3）

S Team對杜文彬的調查中，發現樂出現在杜文彬身邊。

文、Don得知此事，心中均是一沉，不想樂繼續以身犯險。

樂藉升級杜文彬公司保安系統，暗中獲取許可權，以深入調查。許森研究進展受阻，再次向杜文彬提及當年實驗室資料一事，但這次杜文彬一改之前態度，帶許森前往塵封已久的實驗室，樂從保安系統留意兩人行蹤，立刻跟蹤。

杜文彬帶許森進入實驗室，向其告知當年實驗室曾發生意外，自此之後他便將其封鎖，從此中斷化學物抗素劑的研究。

樂暗中偷聽二人對話，卻在關鍵時刻收到醫院的消息：小魚傷勢突然嚴重，需做緊急手術。

樂心急火燎趕往醫院，然而小魚已奄然而逝，樂傷心欲絕。

杜文彬帶許森看完實驗室後，透露當年的研究主管蔡肇培在實驗室事故後，神秘失蹤，至今下落不明。

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