【高官民望】民研：林鄭月娥最新評分跌至26.6分　陳茂波民望淨值創上任以來最高

▲ 行政長官林鄭月娥。（經濟日報資料圖片）

香港民意研究所調查發現，行政長官林鄭月娥最新評分為26.6分，較一個月前顯著下跌5.2分，創自前年4月以來新低，當中有40%受訪者給予0分。

林鄭月娥最新支持率為12%，反對率為78%，民望淨值為負67個百分點，同樣顯著下跌14個百分點，亦創自前年2月以來新低。

司長方面，財政司司長陳茂波最新評分為44.7分，較他在上月底公布新一份預算案後的47.6分，下降了2.9分，但繼續是3名司長當中最高；而陳茂波的民望淨值，同期則上升5個百分點，最新為正11個百分點，創自2017年2月上任以來最高。

▲ 財政司司長陳茂波。（經濟日報資料圖片）

政務司司長李家超最新評分為34.8分，民望淨值為負14個百分點，分別較1月初下降2.1分和4個百分點，同創自去年上任以來新低；至於律政司司長鄭若驊，評分同期則微升1.7分至26.6分，但民望淨值略跌1個百分點，最新為負39個百分。

至於局長方面，扣除已離任民政事務局局長的徐英偉，其餘12名在位局長當中，有4位的民望淨值錄得正數，分別是環境局局長黃錦星（正7個百分點）、財經事務及庫務局局長許正宇（正2個百分點）、公務員事務局局長聶德權（正1個百分點），以及商務及經濟發展局局長邱騰華（少於正1個百分點）。

▲ 食物及衛生局局長陳肇始。（經濟日報資料圖片）

另外，食物及衛生局局長陳肇始，民望淨值較去年底大幅下跌26個百分點，最新為負46個百分點，是今次調查中最低民望的局長；她亦是6名民望下跌的局長中，跌幅最大的一位。

香港民研在本月7日至11日期間，成功以隨機抽樣電話方式，訪問1,000名18歲或以上的香港居民。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：胡偉明