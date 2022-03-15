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【疫下結業】消息指Fitness First 將全線結業　客戶購入數萬元健身課程未知賠償

社會 15:54 2022/03/15

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消息指Fitness First 將全線結業，客戶購入數萬元健身課程未知賠償。（資料圖片）

第五波疫情持續，政府早前宣布收緊多項社交距離措施，健身室已經由1月7日起關閉至今，已逾2個月，措施暫時預計維持至4月20日，TOPick接獲消息指Fitness First經理向會員發出內部訊息，指擁8間分店的Fitness First將會全線結業。

有讀者向TOPick報料指，他是Fitness First的客戶，收到Fitness First經理向會員發出內部訊息，指Fitness First日前召開緊急會議，決定將會全線結業，詳情會在明日向外公布。讀者表示，他已購買了私人教練課程涉數萬元，暫時仍未知現時退款及賠償情況。

TOPick記者致電Fitness First客戶服務熱線及多間分店電話，均被轉駁至留言信箱或未有人接聽，TOPick正向Fitness First查詢。

Fitness First或會成為第五波疫情下首間大型連鎖健身中心結業，對上有大型連鎖健身中心在疫情下結業是擁有4間健身中心的Goji Studios，Goji Studios在去年12月28日宣布結業，旗下客戶獲過渡至Physical舒適堡，惟仍引起客戶爭議及不滿，多名客戶到消委會及海關投訴。

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記者：李榮忠

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