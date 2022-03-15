居家檢疫支援不足捱批　地區義工準備就緒待民政發號施令？

▲ 民建聯義工為家居檢疫者送物資。（劉國勳facebook圖片）

政府熱線不通、未及時向居家檢疫者及時提供協助，是近來港府屢被批評之處。港澳辦主任夏寶龍在最近一次協調會上，則直言要「改善中央援港物資派發」，至昨日，負責統籌醫療物資保障的商務及經濟發展局局長邱騰華接受新華社專訪時，記者問題集中針對「中央援港物資如何分配？誰在分發？如何分發？有無平台集中統籌物資？發了什麽？還剩什麽？如何發揮港府主導作用及社會各界、義工團隊力量？」有資深建制認為，新華社關注，正是中央關注。

對居家檢疫者支援不足，早前先後染疫的3位立法會議員亦有親身體會，全程靠「自救」。署理民政事務局局長陳積志稱，抗疫熱線每日收到逾萬宗求助，正計劃開展第4間熱線中心，增加熱線數目至550條，日內亦會推出應用程式接收求助。

不少市民在政府未推熱線前、以及熱線打極唔通下，向政黨和立法會議員求助，據了解，建制最大黨民建聯在本月初，每區每日收到的求助個案一度高達500宗，劉國勳稱，他和團隊走遍新界北，至今已派送6000多次物資。有民建聯中人透露，近日求助個案有增無減，有地區一日收到1500至2000宗，甚至好多個案，是由政府或醫管局轉介過來，「連他們（醫管局）都覺得轉給民建聯，更有可能解決。」小部分人更稱是打去民政署後，民政署叫他們找民建聯。惟政府並無與民建聯「共享物資」，全靠自己籌集或購買，中央援港物資，亦只是透過「全港社區抗疫連線」收到一些。

非政黨、靠地區樁腳協助的的西九新動力梁文廣就表示，之前高峰期每日收到至少200至300宗求助，政府推出熱線後，收到的求助相對減少，但現時仍需補漏。

屢受批評下，政府日前決定，由民政事務局接管向居家檢疫者派發物資包，陳積志稱，未來會擴展至全港18區進行，如要擴展服務，亦不能單靠公務員，未來需要義工、非政府機構等加入。梁文廣說，暫未收到民政要求協助，但一直有組織義工，只要民政開口就可配合，不過，他希望民政屆時能釐清地區義工身份，方便他們協助送物資，以免出現涉及私隱問題的誤解。

香港新方向張欣宇則指，現時各區均有社團及地區組織協助派發物資，惟各團體工作模式有異，求助個案更時有重複，建議政府負責整理個案，分類後再轉交義工團體，以提高效率及善用資源。

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