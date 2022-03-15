【聲生不息】將於4月TVB翡翠台播出　Chantel姚焯菲拍宣傳片分享喜愛經典歌曲

▲ 姚焯菲義助參與《聲生不息》宣傳片。

無綫與芒果TV攜手合辦、聯同《我是歌手》原班人馬，炮製音樂節目《聲生不息》慶祝香港回歸25年及TVB 55周年台慶。現正在拍攝籌備階段的《聲生不息》，預計於4月推出。

香港樂壇發展繁盛超逾半世紀，創造無數經典樂曲，孕育多位神級偶像及殿堂級實力唱家班，風靡全港、內地以至全球。

《聲生不息》集合香港及內地熱愛港樂的歌手用音樂交流，以歌聲為時代作證。

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Chantel義拍宣傳片

無綫找來《聲夢傳奇》的國民妹妹姚焯菲（Chantel）現身首個宣傳片，Chantel義務參與拍攝，為即將登場之《聲生不息》哼出暖暖的風繼續吹，以自身的感覺，闡釋喜愛的經典廣東歌及國語歌的感受。

宣傳片全長1分鐘，將於今晚（3月15日）8時半在翡翠台首播。

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香港及內地歌手參賽

《聲生不息》召集分別來自香港及內地的歌手作賽，以全新風格，重新演繹香港家傳戶曉的經典粵語和國語流行金曲，港樂新唱，向經典致敬，呈現兩地歌手的演唱力、音樂創作力和舞台魅力，共奏港樂經典旋律，共賞時代音樂經典。

節目將於4月在TVB翡翠台首播，與廣大觀眾一同見證港樂新世代，勢掀經典港樂新熱潮。