【私院支援】13間私家醫院再撥1,000張病床　接收醫管局轉介病人

▲ 13間私家醫院再撥1,000張病床，接收醫管局轉介病人

本港第5波疫情確診者累計衝破70萬，13間私家醫院自疫情爆發以來，一共幫助超過1萬名公立醫院病人，至今已診治5000多名新冠陽性的門診病人，將再撥出共1,000張病床及相關人手，接收醫管局轉介的病人。私家醫院聯會表示，撥出的病床佔全港私院病床總數2成，如果悉數應用，將涉及3成以上的人手，私家醫院有合適設備，也可以接收新冠病人轉介。

聯會指，今次是在人手短缺下不容易的決定，各醫院由於員工染疫，或成為緊密接觸者需要隔離，已欠缺3至4成人手，醫院能夠實際運作的病床數量只有6成左右，因此需要等待目前入住的私家病人逐步康復出院，同時酌量減低非緊急的私家病人入院，才能騰出足夠人手和病床去達到目標。聯會表示，希望受影響的私家醫生和非緊急的私家病人明白這是臨時措施，幫助香港醫療系渡過疫症最困難時刻。

港怡醫院表示，會分階段提供150張床位，數量佔可使用床位超過一半，以接收公立醫院轉介的非新冠病人；另會派員支援新設立的青衣西南體育館暫託中心，為輕症或正康復的確診長者提供醫療照顧。

港怡至今已安排逾百名由公立醫院轉介的非新冠病人，陸續到港怡接受不同的住院及日間治療服務。隨著150張床位陸續騰空，更多由公立醫院轉介的非新冠病人將得到適時的醫療服務。



同時，港怡將支援政府新設立的青衣西南體育館暫託中心，為輕症確診或經評估後確認正康復的長者提供醫療照顧，預料該中心可提供160張床位。港怡將繼續與政府有關部門商討中心的啟用日期及相關安排。



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記者：鄧凱文