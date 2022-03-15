【COLLAR成員】COLLAR預告將推出新歌　眾成員清爽夏日造型曝光

由Marf（邱彥筒）、Gao（沈貞巧）、Day（許軼）、So Ching（蘇芷晴）、Candy（王家晴）、WINKA（陳泳伽）、Ivy So（蘇雅琳）及Sumling（李芯駖）組成的女團COLLAR，即將推出新歌！

在昨日（3月14日）白色情人節，COLLAR的官方Instgaram上載8位成員的短片，當中均由成員的日常短片串連而成，盡現她們「零偶包」、真性情的一面。一眾「領粉」看到帖文有「comingsoon」的Hashtag，應該就相當興奮地期待著COLLAR新作！

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清爽造型示人

在每一位COLLAR成員的短片中，均以8人身穿清爽夏日造型圍圈而站的畫面作起首，不少成員都以吊帶上裝示人，甚爲養眼。接著播出各自的日常、絕密片段，當中又出現「What is your daydream」，配合片段中由COLLAR哼出「lalala……lala」，充滿夏日、青春氣息。

各人的粉絲都在片段下留言大力支持，當中有網民留言：「未出歌已經俾lalala洗咗腦。

VIUTV 策略又成功咗」、「Can’t wait」、「咁正得唔得㗎？」。

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絕密日常短片

8位 COLLAR成員的30秒短片都盡現個人特色，也令粉絲們看到她們不同的一面。打頭陣的Day既有可愛自拍，又與Candy、Yoyo（葛綽瑤）玩「錫錫」，兼有到主題樂園、Cafe內拍的短片，又偷拍隊長Gao，但反而未有她睡覺時被偷拍的短片呢！

至於「顏值擔當」Ivy So則有玩浮潛的自拍片，也公開自己在海傍做運動、買麵包的生活化短片，當中都可看到Ivy燦爛的笑容。唱將Winka則公開她自彈自唱、跳舞的短片，粉絲留言讚「靚聲世一」。

芯駖的短片則由跳舞與過往旅行片段貫穿，隊長Gao分享不少自己過往黑髮的日常片，當然也少不了她大騷舞技的畫面！

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Marf中分髮型＋Candy搞鬼

「人氣王」Marf的短片則以參加《全民造星IV》前的中分黑髮造型爲主，又有她以往旅行時身穿韓服的短片，一眾Muffin可以好好珍藏。 「智慧擔當」Candy則做出不少趣怪表情，相當活潑，又記錄她吃零食、做運動的畫面。 So Ching的片主要記錄她的出道後的片段，既有到巴士站應援燈箱打卡，又有敷金色面膜的畫面。

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