【三跑工程】機場跑道正重新編配停機位　部份貨運停機位分階段停用

▲ 為配合3跑工程，部份停機位正重新編配。（機管局圖片）

第三跑道預定於今年啟用，其餘三跑道系統工程則按計劃繼續進行。繼原有北跑道於去年12月重新編配為中跑道外，機場最近亦進行了下一階段的重新編配工作，將部分客運及貨運停機位重新編配，為機場擴建為三跑道系統作準備。

香港國際機場停機位編號均有英文字母作前綴以標示它們在機場所在位置。例如用於貨運停機坪貨運停機位的前綴為「C」；一號客運大樓東面客運停機位為「E」。

為確保航班在重新編配工作期間正常運作，客運停機位通宵停用，貨運停機位則分階段停用。共有36個貨運停機位獲編新前綴「X」；9個客運停機位則跟隨毗鄰的一號客運大樓停機位取用了「N」或「S」為前綴。相關標誌如飛機移動區引導標誌、停機位編號指示牌，以及相關系統亦已更新。

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責任編輯：陳梓蔚