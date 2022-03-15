  • 27°C
香港時間 : 2022315日 (週二) 17:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【三跑工程】機場跑道正重新編配停機位　部份貨運停機位分階段停用

社會 16:17 2022/03/15

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

為配合3跑工程，部份停機位正重新編配。（機管局圖片）

第三跑道預定於今年啟用，其餘三跑道系統工程則按計劃繼續進行。繼原有北跑道於去年12月重新編配為中跑道外，機場最近亦進行了下一階段的重新編配工作，將部分客運及貨運停機位重新編配，為機場擴建為三跑道系統作準備。

香港國際機場停機位編號均有英文字母作前綴以標示它們在機場所在位置。例如用於貨運停機坪貨運停機位的前綴為「C」；一號客運大樓東面客運停機位為「E」。

為確保航班在重新編配工作期間正常運作，客運停機位通宵停用，貨運停機位則分階段停用。共有36個貨運停機位獲編新前綴「X」；9個客運停機位則跟隨毗鄰的一號客運大樓停機位取用了「N」或「S」為前綴。相關標誌如飛機移動區引導標誌、停機位編號指示牌，以及相關系統亦已更新。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳梓蔚

相關文章

【第五波疫情】港鐵為車站及商場租戶提供租金援助　每周贈醫護3千張機場快綫車票
15:27 2022/02/16
【第五波疫情】港鐵為車站及商場租戶提供租金援助　每周贈醫護3千張機場快綫車票
【疫苗通行證】即日起非旅客入機場需已接種疫苗　一文看清規例細節
21:49 2022/02/24
【疫苗通行證】即日起非旅客入機場需已接種疫苗　一文看清規例細節
【食品供應】機場貨運站明起用作臨時貨物接駁場　政府：食品供應正常市民無須擔心
20:35 2022/02/28
【食品供應】機場貨運站明起用作臨時貨物接駁場　政府：食品供應正常市民無須擔心

你可能感興趣

【第五波疫情】港鐵為車站及商場租戶提供租金援助　每周贈醫護3千張機場快綫車票
15:27 2022/02/16
【第五波疫情】港鐵為車站及商場租戶提供租金援助　每周贈醫護3千張機場快綫車票
【疫苗通行證】即日起非旅客入機場需已接種疫苗　一文看清規例細節
21:49 2022/02/24
【疫苗通行證】即日起非旅客入機場需已接種疫苗　一文看清規例細節
【食品供應】機場貨運站明起用作臨時貨物接駁場　政府：食品供應正常市民無須擔心
20:35 2022/02/28
【食品供應】機場貨運站明起用作臨時貨物接駁場　政府：食品供應正常市民無須擔心
基建 機場 三跑道系統 工程 香港

最高瀏覽

【女神減肥】34歲鄭欣宜靠生酮飲食法修身　「大碼女神」減20磅變中碼瘦足一個碼
14:22 2022/03/14
【女神減肥】34歲鄭欣宜靠生酮飲食法修身　「大碼女神」減20磅變中碼瘦足一個碼
【易潔鑊】6款不含致癌物PFOA易潔鑊 專家拆解易潔塗層釋毒風險
12:09 2022/03/13
【易潔鑊】6款不含致癌物PFOA易潔鑊 專家拆解易潔塗層釋毒風險
【香港男神】討論區評選香港十大男神　四大天王有兩位入圍無MIRROR份
15:09 2022/03/14
【香港男神】討論區評選香港十大男神　四大天王有兩位入圍無MIRROR份