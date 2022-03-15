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【第五波疫情】收緊限聚　消息：康文署周四起圍封海灘

社會 16:22 2022/03/15

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第五波疫情爆發，港府已經實施最嚴格的社交距離措施。不過，TOPick收到消息，康文署將在周四（17日）進一步收緊限聚，屆時將會圍封海灘，不允許市民進入。消息指，該措施應與近日來多間媒體有關海灘的報道有關。

疫情期間沙灘仍然有不少市民聚集。（資料圖片）

在2020年第三波疫情時，康文署曾關閉轄下所有戶外康樂場地，將沙灘圍封，惟在第四波及第五波疫情時未有照做。根據康文署網站內容，原定在冬季開放的刊憲泳灘繼續暫停救生員服務，包括深水灣泳灘、清水灣第二灣泳灘、銀線灣泳灘和黃金泳灘。

早前本港多間傳媒曾報道第五波疫情期間，多個沙灘上仍然有許多市民聚集，部分更沒有戴上口罩，且沙灘亦無人執法。而正值內地疫情爆發，不少城市速速封城，香港沙灘人群相引起不少內地人反感。

TOPick正向康文署查詢。

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記者：袁澍

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