【死亡率上升】19歲染疫血癌患者不治　第五波累計4,355人死亡

▲ （湯致遠攝）

本港今日（15日）累計第五波疫情有逾74萬宗確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日於記者會上指出，單日新增289宗死亡個案，今波累計死亡個案共4,355宗，涉及2,680男及1,670女，年齡介乎11個月至112歲。

死亡個案中的死亡率為0.58%，死亡個案中，有95.4%為60歲以上，有70%為80歲以上。已打針的死亡率是0.09%，未打針是 1.86%，相差20多倍。至於長者方面，已打齊針的死亡率是3.2%，而未打針的死亡率是12.1％。

另外，昨日有5宗由衞生署殮房呈報，均為男性，年齡介乎57歲81歲，有4宗個案已知有長期病患，其中57歲男死者，居葵涌，2月28日去世，無慢性疾病，在家暈倒後證實死亡。

至於院舍方面，昨日共收到6宗報告指有院舍職員及院友確診，包括1宗殘疾院舍及5宗老人院舍，牽涉30名院友及13名員工。

累計757間安老院舍出現確診個案或爆發，當中313間在過去兩星期出現個案，佔整體39%；共29,170名院友染疫，佔所有院友的39%，另有約7,290名職員染疫，佔24.5%。

此外，累積271間殘疾院舍出現個案或爆發，其中133間在過去兩星期現個案，佔整體殘疾院舍的40%，共7,680名院友染疫，佔42%；另有2,740職員染疫，佔26%。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，現時共有10,228名染疫病人分別於各公立醫院、北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局傳染病中心、亞洲國際博覽館的社區治療設施留醫。

過去24小時新增62名病人情況危殆，145人情況嚴重，111名危殆病人於深切治療病房留醫。另昨有905人出院，約35名病人於入院篩查或院內檢測陽性，45多同房病人會被列密切接觸者。

有228人染疫後於昨日離世，包括 131男97女，年齡介乎19歲至107歲，當中208人屬65歲以上長者；123人居住於院舍佔53%；163位沒有接種疫苗，36位已打一針，27位已打兩針、2人打3針。

昨日較年輕死者詳情如下：

19歲，有長時間血科癌症，曾用過幾隻藥但效果不好

40歲，有心臟結構問題、甲腺有問題、智障問題，住在院舍

43歲，免疫力問題、丙型肝炎、肺結核、腦內有瘡，身體較差及弱

47歲，有心臟、呼吸系統問題，有糖尿及高血壓

48歲，中度智障、殘疾人士、帶乙型肝炎，有癲癇

49歲，遺傳性病、血管有問題、癲癇，長期住殘疾院舍

51歲，有糖尿，是晚期腎衰竭病人，身體較差

55歲，高血壓，曾中風，需要胃喉，居老人院舍

57歲，有血管先天問題，曾中風、心臟及腎臟有問題，需要洗肚，有晚期腎衰竭

此外，由於數據滯後，3月8日至3月13日期間，再有56名病人離世，包括37男19女，年齡介乎26至101歲。該名26歲死者屬嚴重智障，長期住院，腎臟及甲狀腺有問題，亦有癲癇症，需要插胃喉。

截至昨日，醫管局累計共15,766人染疫，當中7,597人已康復返回工作崗位。

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記者：李榮忠