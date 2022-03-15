【第五波疫情】食環署籲市民清明掃墓時間避開人多擠迫高峰期

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下月5日為清明節。食環署今日（15日）表示，市民避免在清明節當日人多擠迫的高峰期掃墓，應盡量分散在該節日前後更長的日子前往拜祭，以減低新冠病毒傳播的風險。



署方指，食環署轄下各骨灰安置所於清明節前後期間（即本月19日至4月18日）將會延長開放時間為早上7時至晚上7時，以分散人流。前往墳場及骨灰安置所拜祭先人的市民，應避免在拜祭場地或人多地方聚餐，並盡量與他人保持適當的社交距離及遵守預防及控制疾病規例有關群組聚集限制及佩戴口罩要求等規定，時刻保持良好的個人衞生，掃墓時亦要保持環境清潔。食環署亦會加強轄下各公眾墳場及骨灰安置所的潔淨服務。



另外，在清明節前後期間的星期六、日及公眾假期，前往曾咀靈灰安置所的一段稔灣路將會封閉，掃墓人士不可步行或駕駛私家車前往曾咀靈灰安置所。掃墓人士可以乘搭港鐵巴士第K52A號線（來往曾咀靈灰安置所及港鐵屯門站）。



署方呼籲市民合作，掃墓後要清除積水及清理垃圾，避免蚊蟲滋生；飯盒、飲品罐、膠袋及化寶鐵桶等容器亦要妥善清理。掃墓人士亦應做好防蚊措施，例如把驅蚊劑塗在身體外露部分及穿淺色長袖衫、長褲，避免蚊叮蟲咬。同時鼓勵市民在掃墓期間以鮮花代替香燭拜祭先人。掃墓人士如要燃點香燭冥鏹，必須小心及只可在指定的化寶爐或鐵桶內燃燒香燭祭品，而拜祭後要確保所有火種熄滅方可離去。

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責任編輯：余思嵐