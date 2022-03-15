【良心業主】夫妻疫下遭減薪獲業主共度時艱　准按金扣租金兼3個月減租$2000

▲ 本港有一對夫妻疫下遭減薪，獲業主減租共度時艱。

疫情影響民生，第五波疫情更重創各行各業，不少市民開工不足、被迫放無薪假、失業等，有名人夫跟太太雙雙被減薪已3個月，他向業主道出苦況，獲良心業主共度時艱，協議可用按金扣一個月租金兼減租。

有名男網民昨日（14日）在facebook群組「自己物業自己放，租買免佣」發帖分享好人好事，他跟太太本來月租$12,000樓宇，即將的3個月獲業主每月減$2000，變成月租一萬元，減了約17%租金。

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疫情關係被公司減人工

事主指原因是他大約3個月前跟老婆，分別因為疫情關係被公司大減人工，影響生活，他決定向業主道出苦況，希望在租金上可減省支出。

今個月同業主傾過之後，佢話用一個月按金支付住今個月租金先，之後嗰三個月減租2,000，原本租金12,000。

良心業主跟事主一起商討解決方法，一般租客在落租時會付「兩按一上」，兩個月租金給業主作為按金，待之後退租時發還，但如交屋時需維修費用就會以按金支付。業主准按金扣租金，由於按金是一早支付，事主變相不用拿錢出來應付一個月租金。

加上，業主再願意每月減$2,000，減輕了租客兩夫妻的經濟理力，事主在網上大讚業主。

喺呢個時勢，遇到好業主，感謝你！

網民大讚業主人間有情

有關帖文發布一天，已獲近800名網民讚好，網民大讚遇上好業主是事主好運，有網民有感將心比心，業主都想有收入，如現時反枱退租，業主分分鐘變成零租金沒收入，建議事主感恩，當有一日不租時盡量介紹幫手搵新租客，或至少幫手還原間屋清潔靚。其他留言有「不論業主租客，社會是需要互相關懷，互相了解，互相扶持」、「共度時艱，獅子山精神」等。更多留言見下圖︰

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責任編輯︰王明芳