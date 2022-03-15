【疫下港人】陳國峰父親染疫離世　市況差收入減：交租食飯都成問題

▲ 陳國峰要加油。

香港第五波疫情嚴峻，令香港的經濟和社會大受打擊，不少市民的生計大受影響，當中藝人亦不例外。

今日（3月15日）藝人陳國峰在社交網宣布遇連串不幸事件，表示由1月開始的人生低潮，當中包括爸爸不幸離世、媽媽與自己染疫、工作收入大減至7成和太太停工2個月還未復工，以致他一時間要面對生離死別，陷經濟危機的問題。

他說：「完全零收入，經濟發生大危機，連交租食飯都成問題，屋企還有兩件小朋友，最不幸自己都中，要自我隔離。」

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父親不幸離世

據知陳國峰89歲的父親，本身有輕微中風，本月7日在家中跌倒，送院救治。兩日後他接到醫院電話，稱父親情況急轉直下，加上他送院時已確診，終不幸離世，令陳國峰無比悲痛。

而且由於因疫情關係加自己收入不計，故他未能為父好好辦理後事，連整理遺容、瞻仰道別等儀式亦被禁止，終做白事都要一齊從簡。

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自己與母親確診

除了父親染疫離世，陳國峰的母親亦確診，而自己開工拍劇期間亦中招，幸其媽媽已慢慢康復，陳國峰為免感染太太和兩子，故暫搬走與母同住，在自我隔離中。

另外，陳國峰除在TVB當演員外，最主要靠其健身教練工作維持一家生計，不過因防疫措施，不能工作，而其太太亦從事美容工作，同樣因此問題，沒有收入，難怪他自言經濟發生大危機。

雖然面對總總難關，他勉勵自己要堅持活著，疫境自強，並留言：「我要做一個盡責父親，我相信雨後會有陽光，香港人加油，永不放棄精神。」

他亦表示還未到最後一刻，都不希望問人借錢，很多網民紛紛為他打氣，希望他能度過今次難關。