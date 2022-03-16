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【特首選舉】林鄭月娥：法律上仍有押後空間　惟須視乎中央看法

政治 16:21 2022/03/16

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林鄭月娥稱虛心接受批評。

押後至5月8日舉行的特首選舉，下月3日展開提名期，是否需再延遲，特首林鄭月娥表示，再次押後選舉將比上次困難，但法律上仍有押後空間，可透過《緊急法》另訂日子，但《基本法》規定特首任期為5年，若再押後，超越特區政府處理的能力，須視乎中央看法。

林鄭今（16日）出席抗疫記者會時指，上次押後特首選舉的決定已非常困難，是由自己向中央提出報告，並獲中央贊成，若再次考慮押後，亦會和中央商討，不可能是特區政府自行決定。

對於財經事務及庫務局前局長馬時亨日前撰文批評政府在抗疫戰中暴露種種行政失當，最新民望亦處於兩年來低位。林鄭月娥回應指，第五波疫情嚴峻，完全理解關心香港的人對政府的批評，她會虛心接受批評，並督促團隊做好抗疫工作。

我個人作為特區政府之首，亦都可以接受（批評），所以我只係好虛心咁繼續接受大家嘅批評，然後好努力咁繼續督促我嘅團隊，盡佢哋最大努力去抗疫。呢個係我惟一依家擺喺心裡面嘅事，無諗緊其他嘢。

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責任編輯：林曉君

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