【尼斯】顧定軒上《Chill Club》獻唱首支單曲　Zeno：帶着信心改進和努力

▲ 顧定軒（Zeno）上ViuTV節目《Chill Club》演唱《尼斯》。（受訪者提供）

顧定軒（Zeno）早前推出了首支個人單曲《尼斯》，找來藍奕邦合作為新歌作曲及填詞，正式加入樂壇。

顧定軒日前上ViuTV節目《Chill Club》演唱《尼斯》，Zeno坦言是次的演唱令他不安，但更多的是滿足。

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Zeno於社交平台分享上《Chill Club》演唱《尼斯》的感受，

一年後再走進這個錄影廠， 踏上同一個舞台， 演唱的卻是自己第一首的歌曲， 添加了一種身份，是嚴肅的， 難免有一點點的不安， 但更多的是滿足，在台上投入過後的滿足。 :) 希望你們喜歡我的第一個舞台， 不足的，我會帶着信心改進和努力。🤍🙏🏽 - 尼斯 - 曲 · 顧定軒 / 藍奕邦 @bluepongpong 詞 · 藍奕邦 編 · 孔奕佳 / hirsk @hirsk_ 監 · 藍奕邦 / 孔奕佳 @edgar_allesklar Hair @wingwong_theattic ✨ #chillclub #尼斯

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▲ （受訪者提供）

他跟TOPick說：「希望可以繼續上舞台唱歌，不敢想是不是一個更大的舞台，希望有這樣的機會，期待着年尾的頒獎禮和《Chill Club》的頒獎禮。」

他又透露：「下一個目標就是正努力寫下一首歌，希望可盡快面世讓大家聽到。」

記者：梁樂欣