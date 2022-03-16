【潮物速報】CASETiFY首次夥拍《哈利波特》　推透鏡保護手機殼可透視劫盜地圖

▲ 若筆者沒看錯的說話，今次這個系列居然找來飾演馬份的Tom Andrew Felton拍攝。（圖片品牌提供）

CASETiFY昨作為今天全球最受歡迎的手機殼品牌，一直以來和不少藝術家和時裝設計師合作，繼剛剛與本地插畫師門小雷推出聯乘系列後，今次合作的對象竟然來到有大量fans的哈利波特。

這個《哈利波特》X CASETiFY 系列挑選個人化裝備，設計概念來自哈利波特就讀霍格華茲初期的經歷，當中的劇情包括哈利與意若思鏡的第一次接觸（只於CASETiFY Co-Lab app有售）、哈利第一把飛天掃帚「光輪 2000」和曾經在《消失的密室》裏出現過的蛇妖。

消費者們可以挑選葛來分多、赫夫帕夫、雷文克勞和史萊哲林4間學院的代表顏色和圖騰所設計的樹殼，而不得不提是次機殼更用上皮製造。

此外，是次更帶來CASETiFY第一個透鏡保護殼，可通過「動態照片」來呈現魔法世界的神奇效果。當機殼左右傾斜時，透鏡保護殼將向擁有者展示劫盜地圖的內容。

些設計同樣提供一系列備有個人化設計選項的標誌性保護殼款式，包括強悍防摔手機殼、鏡面手機殼、竹纖維手機殼和帶有可持續發展元素的Re/CASETiFY防摔再生手機殼。

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而為了令整個電子配件系列更完美，粉絲們同樣可以為其Apple Watch、AirPods和AirPods Pro選購相應產品。

當中有採用魁地奇比賽中最快和最小的球為模版的3D設計金探子AirPods 保護殼，殼上並刻有在《死神的聖物》中，鄧不利多留給哈利的「I Open At The Close」經典訊息。而為了讓每位《霍格華茲魔法與巫術學院》的學生能夠為個人電子配件換上其所屬學院的顏色。

最後的是次更推出限量版AirPods保護殼和Apple Watch錶帶外，還有全新的串珠手機掛繩，用上各學院的顏色和吉祥物。今次絕對是一眾哈利波特迷必入的項目。

這些配件將以限量方式發售，零售價由 HKD $279 起。

留意的是該系列由即日起在官方網站登記作優先選購，上架日期則在3月31日。

記者：何偉雄